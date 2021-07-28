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شاهد- ضابط ليوم واحد.. شرطة نيويورك تحقق حلم طفل مصاب بضمور العضلات

حصل خوسيه زيلايا، البالغ من العمر 7 سنوات، على معاملة ملكية أدى بعدها اليمين الدستورية لمزاولة المهنة لمدة يوم

والدة خوسيه: ابني لن ينسى هذه التجربة أبدا، فقد كان حلم حياته منذ أن كان في مرحلة ما قبل الروضة أن يصبح شرطيا (مواقع التواصل)
والدة خوسيه: ابني لن ينسى هذه التجربة أبدا، فقد كان حلم حياته منذ أن كان في مرحلة ما قبل الروضة أن يصبح شرطيا (مواقع التواصل)
28/7/2021

حققت شرطة نيويورك، حلم طفل أميركي مُصاب بضمور العضلات ليصبح ضابطا مرتديا البزة الرسمية لرجال شرطة الولاية الأميركية.

وحصل خوسيه زيلايا (7 سنوات)، على معاملة ملكية، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وعلى كرسيه المتحرك، أدى زيلايا، اليمين الدستورية لمزاولة المهنة التي كان يحلم بها لمدة يوم واحد، حسبما أتاح له قسم شرطة مانهاتن بولاية نيويورك.

وعبر الضابط بشرطة نيويورك، "كينيث غورمان"، عن "ارتياحه لإتاحة الفرصة للطفل وتحقيقهم لأمنية شخص يريد أن يقوم بدور الشرطة ولمس الأشياء التي يعملون بها".

فيما أشادت قائدة شرطة النقل بالمدينة، كاثلين ريلي، بالفرصة التي أتاحتها شرطة نيويورك لخوسيه وتحقيق حلمه منذ الصغر.

بدورها، قالت هيدي نونيز، والدة خوسيه إن "ابنها لن ينسى هذه التجربة أبدا، فقد كان حلم حياته منذ أن كان في مرحلة ما قبل الروضة أن يصبح شرطيا".

وأضافت أن "ابنها يستخدم كرسيا متحركا بسبب ضمور العضلات الشوكي في العمود الفقري منذ أن كان جنينا"، وختمت "قالوا لي إنه سيموت في عمر 3 أشهر"، معبرة عن سعادتها لتحقيق أمنيته.

المصدر : وكالة سند

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