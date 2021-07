حققت شرطة نيويورك، حلم طفل أميركي مُصاب بضمور العضلات ليصبح ضابطا مرتديا البزة الرسمية لرجال شرطة الولاية الأميركية.

وحصل خوسيه زيلايا (7 سنوات)، على معاملة ملكية، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وعلى كرسيه المتحرك، أدى زيلايا، اليمين الدستورية لمزاولة المهنة التي كان يحلم بها لمدة يوم واحد، حسبما أتاح له قسم شرطة مانهاتن بولاية نيويورك.

وعبر الضابط بشرطة نيويورك، "كينيث غورمان"، عن "ارتياحه لإتاحة الفرصة للطفل وتحقيقهم لأمنية شخص يريد أن يقوم بدور الشرطة ولمس الأشياء التي يعملون بها".

فيما أشادت قائدة شرطة النقل بالمدينة، كاثلين ريلي، بالفرصة التي أتاحتها شرطة نيويورك لخوسيه وتحقيق حلمه منذ الصغر.

7-year-old Jose has a dream of becoming an NYPD police officer. Today, @NYPDTransit cops swore him in and made that a reality! An amazing little boy, Jose even inspired his mom to take the exam to join the Finest.

Tune in tonight to @NBCNewYork, @Telemundo47, and @ABC7NY. pic.twitter.com/BVCZgkc6mU

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 26, 2021