التقط عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعاصفة رملية مُرعبة ضربت مدينة دونهونغ بمقاطعة قنسو (شمال غربي الصين)، أمس الأحد، إذ ارتفعت أكثر من 100 متر فوق سطح البحر.

وفرضت الشرطة المحلية إجراءات صارمة على قائدي السيارات، وطالبتهم بالابتعاد عن الطرق السريعة حتى مرور العاصفة.

وتشتهر مدينة دونهونغ بمناخها القاسي؛ نظرا لوقوعها بمنطقة صحراوية مع ظروف معيشية صعبة للسكان، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.