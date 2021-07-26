نشرت المصورة الأميركية تيفاني بوتشيري مقطع فيديو لجسر “فيرازانو ناروز” المعلق، والذي يربط بين جزيرتي ستاتن وبروكلين في مدينة نيويورك، وهو يهتز بفعل رياح قوية.
التقط عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعاصفة رملية مُرعبة ضربت مدينة دونهونغ بمقاطعة قنسو (شمال غربي الصين)، أمس الأحد، إذ ارتفعت أكثر من 100 متر فوق سطح البحر.
وفرضت الشرطة المحلية إجراءات صارمة على قائدي السيارات، وطالبتهم بالابتعاد عن الطرق السريعة حتى مرور العاصفة.
وتشتهر مدينة دونهونغ بمناخها القاسي؛ نظرا لوقوعها بمنطقة صحراوية مع ظروف معيشية صعبة للسكان، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.