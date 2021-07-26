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منوعات|صين

مشاهد لعاصفة رملية ضخمة على مدينة دونهونغ الصينية

26/7/2021

التقط عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعاصفة رملية مُرعبة ضربت مدينة دونهونغ بمقاطعة قنسو (شمال غربي الصين)، أمس الأحد، إذ ارتفعت أكثر من 100 متر فوق سطح البحر.

وفرضت الشرطة المحلية إجراءات صارمة على قائدي السيارات، وطالبتهم بالابتعاد عن الطرق السريعة حتى مرور العاصفة.

وتشتهر مدينة دونهونغ بمناخها القاسي؛ نظرا لوقوعها بمنطقة صحراوية مع ظروف معيشية صعبة للسكان، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

المصدر : وكالة سند

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