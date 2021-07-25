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طولها كيلومتر وعمقها نحو 20 مترا.. شاهد: تلة في العراق تنشطر وتحدث حفرة يخرج منها هواء بارد

أكاديمي عراقي يرجح أن يكون سبب هذا الانشطار والتشقق ناتجا عن قوة الزلازل التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر

صلاح حسن بابان
25/7/2021-|آخر تحديث: 25/7/202105:18 PM (مكة المكرمة)

أربيل – في حالة غريبة ولافتة لم تحصل من قبل انشطرت تلة بابشتيان الواقعة في إحدى قرى قضاء سوران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق إلى نصفين، لتحدث حفرة بطول أكثر من كيلومتر وعرض أكثر من متر واحد، وبعمق يتراوح بين 15 و20 مترا.

وأثار ذلك مخاوف كبيرة من أن يتمدد هذا الانشطار أكثر باتجاه الطريق العام الرابط بين معبر حاج عمران الدولي في مدينة أربيل -الذي يعد الشريان الاقتصادي للمدينة- ويتسبب بإغلاقه.

ويرجح الأستاذ في كلية الجيولوجيا بجامعة سوران في أربيل أركان عثمان أن يكون سبب هذا الانشطار والتشقق ناتجا عن قوة الزلازل التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر، بالإضافة إلى الجفاف السنوي الذي ضرب المنطقة عموما مع الفيضانات التي تحدث في الشتاء، كون حجارة هذه التلة لا تمتلك أي قوة أو متانة ويمكن تفكيكها بكل سهولة ولا تمتلك قوة مقاومة الزلازل والجفاف والفيضانات.

ويحذر عثمان من تمدد هذا الانشطار مع مرور الأيام، وقد لوحظ ذلك خلال أسبوع واحد، حيث تمدد لعدة سنتيمترات باتجاه الطريق الرئيسي الرابط بين معبر حاج عمران بمدينة أربيل عبر قضاء سوران، والذي يعد الشريان الاقتصادي لهذه المنطقة عموما.

ولحل هذه الكارثة يقترح الأكاديمي العراقي أن يتم تفكيك التلة إلى قطع صغيرة، مؤكدا أنه لا يوجد أي حل لها باستثناء هذه الطريقة، لكن اللافت في هذه الظاهرة أن الحفرة يخرج منها هواء بارد في فصل الصيف الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية.

المصدر : الجزيرة

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