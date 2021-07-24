استحوذت صورة عناق الأخوين السوريين محمد وعلاء ماسو برداءين مختلفين -في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020- على اهتمام منصات التواصل خلال الساعات الماضية.

ويتواجد محمد ماسو -لاعب الترايثلون- ضمن البعثة السورية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، فيما يشارك شقيقه علاء -لاعب السباحة- تحت راية منتخب اللاجئين.

وبدا الشقيقان سعيدان بلقاء بعضهما البعض، وهو ما أثار تعاطف رواد المنصات الذين أثنوا على الجانب الإنساني الذي تلعبه الرياضة، والجانب الآخر من التنافس في الدورة الأولمبية.

وعلقت الإعلامية هبة محمود -في تغريدة لها- "لماذا يحب الجميع الرياضة؟ لأنها تجمع بشغف ما تفرقه بشاعة الحروب، هذان شقيقان سوريان علاء ومحمد ماسو يلتقيان للمرة الأولى منذ 2015 في #أولمبياد_طوكيو بعد أن فرقتهما الحرب".

فيما قالت زميلتها سلمى الفيل -في تغريدة أخرى- "علاء ومحمد ماسو.. شقيقان سوريان يلتقيان بعد فراق 7 سنين.. فرقتهما الحرب وجمعتهما الرياضة.. سحر الرياضة والعاطفة والإنسانية في صورة واحدة".

لماذا يحب الجميع الرياضة؟ لأنها تجمع بشغف ما تفرقه بشاعة الحروب.

هذان شقيقان سوريان علاء ومحمد ماسو يلتقيان للمرة الأولى منذ 2015 في #أولمبياد_طوكيو بعد أن فرقتهما الحرب.

محمد ممثلا لفريق سوريا في الترياتلون (السباحة-الجري-الدراجة الهوائية) وعلاء يشارك بالسباحة في فريق اللاجئيين. pic.twitter.com/ih6cF2kEdX — heba mahmoud (@heba_jm) July 23, 2021

علاء ومحمد ماسو ..شقيقان سوريان يلتقيان بعد فراق ٧ سنين ..فرقتهما الحرب وجمعتهما الرياضة..سحر الرياضة و العاطفة والإنسانية في صورة واحدة❤️#أولمبياد_طوكيو #سورية pic.twitter.com/4QYfnNAtuW — Salam Alfeel (@SalamAlFeelSky) July 23, 2021

محمد وعلاء ماسو أخين سوريين فرقتهم الحرب وجمعت شملهم الألعاب الأوليمبية واتقابلوا بعد فراق سنيين في حفل الافتتاح، وكل واحد فيهم بيمثل منتخب: فريق اللاجئين والفريق السوري. pic.twitter.com/NHrgDKq6nr — Heba Rashed (@Heba_S_Rashed) July 24, 2021

وأنا بتفرج على حفل الإفتتاح جذب انتباهي لقطة واحد ببدلة جري بسرعة ودخل وسط بعثة تانية وحضن واحد جامد قولت ممكن صحاب بس أوفر اكتنج يعني يقدر يستني لما يخلص

بعدها عرفت إنة محمد ماسو ممثل بعثة سوريا واللي حاضنة أخوة علاء ماسو ممثل بعثة منتخب اللاجئين وانة اول لقاء من ٧ سنين pic.twitter.com/UMUMX7kSKD — Omar 🖤 (@OmarElmanamy) July 23, 2021