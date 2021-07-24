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قاربت 100 عام.. تقاعد أكبر ممرضة عاملة في أميركا

قالت لورين دريسكول مديرة مستشفيات تاكوما "حتى في أثناء العمل في التسعينيات من عمرها لم تكن سي سي تتوانى قط. كان بعض زملائها يمزحون قائلين إن عليهم الركض لمواكبتها".

الممرضة فلورنس ريجني تقاعدت عن عمر ناهز 96 عاما وأقام لها زملاؤها حفلة وداع في المستشفى الأميركي الذي عملت فيه (مواقع التواصل الاجتماعي)
الممرضة فلورنس ريجني تقاعدت عن عمر ناهز 96 عاما وأقام لها زملاؤها حفلة وداع في المستشفى الأميركي الذي عملت فيه (مواقع التواصل الاجتماعي)
24/7/2021

تقاعدت فلورنس ريجني التي يُعتقد أنها أكبر ممرضة عاملة في الولايات المتحدة الأميركية عن العمل في مستشفى تاكوما بولاية واشنطن عن عمر ناهز 96 عاما، بعد أكثر من 70 سنة في الخدمة.

وقالت الممرضة الملقبة بـ"سي سي" في تصريحات نقلها موقع المستشفى "لا أحب الجلوس.. يجب أن يكون لدي دائمًا ما أفعله. هذه هي طبيعتي".

وأضافت "لا أعرف بالضبط ما الذي جعلني أرغب أن أصبح ممرضة، ولكنه كان شيئًا أردت دائمًا القيام به.. أحب التفاعل مع المرضى وتقديم المساعدة لهم قدر المستطاع".

وأردفت الممرضة "لا تظن أبدًا أنك تعرف كل شيء.. لقد فعلت ذلك نوعًا ما عندما كنت في غرفة العمليات ويجب أن تكون دائمًا منفتحًا. أنت لا تتوقف عن التعلم أبدًا".

من جانبها، قالت لورين دريسكول مديرة مستشفيات تاكوما "حتى في أثناء العمل في التسعينيات من عمرها، لم تكن سي سي تتوانى قط.. كان بعض زملائها يمزحون قائلين إن عليهم الركض لمواكبتها".

وأضافت دريسكول "لقد استمرت في كونها ممرضة متفانية ومصدرا رائعا لزملائها ومجتمعها. إنه لمن دواعي التواضع أن تتوقف وتفكر في آلاف وآلاف الأرواح التي اعتنت بها.. الجميع يشكرها على تفانيها وخدمتها التي لا مثيل لها..".

وتقديرا لخدمتها في مهنة التمريض سينشئ المستشفى صندوق منح دراسية باسمها، ليوفر منحا دراسية لممرضات المستشفيات لمواصلة التعلم والتطوير، وللموظفين الذين يرغبون في ممارسة مهنة التمريض.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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