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شاهد.. فرحة عيد الأضحى تهزم أجواء الحرب في تعز اليمنية

أطفال يلعبون في حديقة "جاردن سيتي" بمدينة تعز في ثالث أيام العيد (مواقع التواصل الإجتماعي)
أطفال يلعبون في حديقة "جاردن سيتي" بمدينة تعز في ثالث أيام العيد (مواقع التواصل الإجتماعي)
23/7/2021

نشر المصور اليمني أنس الحاج مقطع فيديو يظهر الأجواء السعيدة في ثالث أيام العيد، في إحدى حدائق مدينة تعز اليمنية.

ويظهر الفيديو أطفالا يلعبون في أرجاء حديقة "غاردن سيتي" بمدينة تعز، وسط ابتهاج وفرحة عبرت عنها ضحكاتهم وهتافاتهم المتعالية، رغم ظروف الحرب القاسية وواقعها الصعب، والتي أثرت على كثير من اليمنيين وألغت مظاهر البهجة والفرح من ملامحهم.

وأفادت دراسة أجرتها العام الماضي منظمة (سيف ذا تشيلدرن) "أنقذوا الأطفال" البريطانية غير الحكومية بأن 5 سنوات من الحرب في اليمن تركت "أثرا مدمّرا" على الصحّة العقلية لجيل كامل من الأطفال في هذا البلد، ودفعت عددا منهم إلى حافة الاكتئاب.

وقال أكثر من نصف الأطفال الذين شملتهم الدراسة إنهم يشعرون بالحزن والاكتئاب. وبحسب الدراسة فإن "طفلاً من أصل 5 أطفال قال إنه يشعر دائما بالخوف والحزن".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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