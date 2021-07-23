القاهرة ـ أرادت إدارة مطار القاهرة الدولي نشر البهجة للترحيب بالزائرين لمصر، بوضع مجسمات لخراف وجزار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فانتشرت السخرية بين عموم المصريين مما اعتبروه مسخا فنيا لا يليق بمصر.

وما إن قامت مواقع وصحف بنشر صور تظهر مجسم جزار يرتدي جلبابا أبيض وهو يجر إلى جواره خروفا نحو الذبح، بالإضافة لمجسم آخر يظهر خرافا تلهو، حتى اندلعت سخرية المصريين اللاذعة المعتادة، مما عدّوه دلالة انهيار في الذائقة الفنية لدى القائمين على الأمر.

وفي وقائع مشابهة سابقة تداول مغردون صورا لمجسمات وتماثيل لشخصيات تاريخية وشهيرة أثارت السخرية من تردي مستواها الفني، حد أنها تشوه الشخصية الأصلية وتسيء لها.

وقال مغردون إن الأمر يكشف بجلاء عن انعدام الاهتمام لدى المسؤولين بالجانب الحضاري، وإن ذلك يشي بأن الأمر يجري عبر مجاملات من المسؤولين لفنانين متواضعي المستوى، في حين تزخر مصر بمئات الفنانين والنحاتين ممن تنافس أعمالهم الفنية أعمالا عالمية كبرى.

هذا المسخ في مدخل مطار القاهرة!؟

لماذا فقدنا قيمة الجمال في مصر؟ ألم يشاهد المسؤولون ما تركه لنا الفراعنة من أجمل التركيبات، ألم يروا مسجد السلطان حسن وما شابهه ومباني الغورية وما تحويه من جمال؟

المصيبة أن هناك من يحتفي بهذا القبح 🥲#عيدكم_مبارك pic.twitter.com/GOSVIQtHM8 — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) July 20, 2021

مطار القاهره جايب بوحه الصباحي يدبحله 😂😄😄😄 pic.twitter.com/0f0Ffmugvq — اسلام جابر (@islamjaber77) July 19, 2021

مطار القاهرة الدولي يرحب الزائرين بهذا العمل الفني….. المبدع pic.twitter.com/kuYVvb4nd2 — أحمد بدوي (@ahmed2013b1) July 19, 2021

آخر إبداعات مطار القاهرة الدولي 😁

شبه المعلم رضا الله يرحمه .. pic.twitter.com/SxwJYkoHX4 — Achraf El Achmawi (@AchmawiAchraf) July 19, 2021

حضرتك وانت نازل مصر هتلاقي التحفة الفنية دي في مطار القاهرة احتفالا بعيد الاضحي المبارك.

Welcome to e sheep😂 pic.twitter.com/NWeagBWUhm — am not sollyman😉 (@solly_man76) July 19, 2021

مجسم يمثل بوحة الصباح في طريقه ليسلخ قبل أن يذبح.

مطار القاهرة-يوليو2021 pic.twitter.com/1jHlja1htA — Amira Mahmoud yousuf (@Megha_M_Y) July 20, 2021

وتنتشر كليات للفنون الجميلة بجامعات حلوان والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والمنيا وغيرها، لا تقبل الانضمام لها إلا بعد اجتياز شروط مشددة للقبول، منها شرط يتعلق بالموهبة الفنية، وتخرج مئات الطلاب سنويا، ويعاني طلابها من البطالة بعد التخرج.

وتداول مغردون في وقت سابق أعمالا فنية لطلاب كلية الفنون الجميلة بالمنيا عدّوا مثالاً لفن النحت الدقيق، واعتبروهم امتدادا لأجدادهم المصريين القدماء الذين برعوا في فنون النحت والعمارة قبل آلاف السنين، فيما علق مؤرخون بأن عصور الانهيار في مصر القديمة كانت تشهد انحدارا فنيا تشهد عليه أعمال قليلة القيمة الفنية.