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منوعات|سوريا

شاهد.. عيدية عيد الأضحى تجلب الفرحة للأطفال شمال سوريا

قدم الفريق التطوعي هدايا العيد للأطفال، وهي عبارة عن ظروف وضع بداخلها نقود (مواقع التواصل)
قدم الفريق التطوعي هدايا العيد للأطفال، وهي عبارة عن ظروف وضع بداخلها نقود (مواقع التواصل)
22/7/2021

وثّقت عدسة فريق "ملهم" التطوعي فرحة أطفال الشمال السوري عند حصولهم على "عيديّة" عيد الأضحى المبارك.

وبدت الفرحة عارمة على وجوه الأطفال والسعادة تغمرهم عند نيلهم الهدية المقدمة من الفريق.

وظهر في الفيديو عشرات الأطفال وهم يقفزون فرحا ويصرخون ويتفاعلون مع المفاجأة.

ووفق الفيديو، فقد قدم الفريق التطوعي هدايا العيد للأطفال، وهي عبارة عن ظروف وضع بداخلها نقود.

وبحسب إحصائية أصدرها فريق "منسقي الاستجابة في شمال سوريا"؛ فإن أكثر من 198 ألف يتيم سوري -أعمارهم تقل عن 18 عاما- لا يحصلون على أية رعاية خاصة أو دعم في مجال التعليم والإغاثة والعلاج النفسي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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