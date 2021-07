وثّقت عدسة فريق "ملهم" التطوعي فرحة أطفال الشمال السوري عند حصولهم على "عيديّة" عيد الأضحى المبارك.

وبدت الفرحة عارمة على وجوه الأطفال والسعادة تغمرهم عند نيلهم الهدية المقدمة من الفريق.

وظهر في الفيديو عشرات الأطفال وهم يقفزون فرحا ويصرخون ويتفاعلون مع المفاجأة.

الفيديو العظيم صار جاهز!

رح نخليكم تشوفوا أحلى فرحة، وتعيشوا سعادة أطفالنا اللي كمّلت عيدنا!

The highlight of every Eid! We’ll leave you to see the purist expressions of joy!#عيد_الأضحى#molhamteam pic.twitter.com/RAAQEjCzJR

— Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) July 20, 2021