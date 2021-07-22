حصلت الروسية جانا على مهرها الذي اختارته منذ عامين عند زواجها من الإيطالي هيان، وذلك بنجاحهما في أداء فريضة الحج معا هذا العام، حيث غابا عن الحج العام الماضي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وفي مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي السعودي عبر تويتر، قال هيان إنه تزوّج جانا عام 2019، وطلبت منه وقتئذ أن يكون مهرها الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج.

وقالت الزوجة "إنه أمر لا يصدق.. أنا هنا لأداء مناسك الحج، ومع ذلك ما زالت لا أصدق أنني سأؤدي مناسك الحج".

وأضاف هيان "الأمر أشبه بالساعة السويسرية التي تعمل بشكل منسق ومنظم، تخيل أن العاملين يجلسون على طول الشارع، يرشدون الناس إلى ما يجب عليهم فعله وما يجب ألا يفعلوه".

بين روسيا وإيطاليا ومكة، هناك قصة مهر ووفاء. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/jqwIxCDIU2 — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 19, 2021

وأردف "أنهم يعملون هذا طول أيام الحج، وتحت أشعة الشمس الحارة، أنا أدعو الله وأنا على يقين بأنه سيجازيهم على ذلك كثيرا، لأن عملهم صعب وشاق جدا".

وأوضحت جانا ضاحكة "الآن حبيبي دفع مهري"، مشيرة إلى أن سبب اختيار الحج مهرا لها يعود إلى أنهم لن يأخذوا أي شيء آخر معهم إلى الآخرة، ولرغبتهم في التقرب من الله بهذه العبادة.