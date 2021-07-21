للعام الثاني على التوالي تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا

وثقت صحيفة سبق الإلكترونية مقطع فيديو يظهر لقاء قريبين سودانيين في يوم عرفة بمكة المكرمة بعد غياب 35 عاما.

وتظهر اللقطات المصورة اللقاء الحميمي بين القريبين في يوم عرفة واسترجاع ذكرياتهما المشتركة.

وفي تصريح لأحد القريبين (عماد الدين خلف الله أحمد) للصحيفة قال "أعمل منسقا مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، ولي ابن خالي المهندس عمر عوض الكريم صالح يعمل مهندسا في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في المملكة".

وللعام الثاني على التوالي تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجري (2020 ميلادي) موسما استثنائيا للحج جراء تفشي الفيروس، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل المملكة فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في العام الذي سبقه من كل أرجاء العالم.