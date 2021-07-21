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بالفيديو.. لقاء مؤثر بين قريبين في عرفات

للعام الثاني على التوالي تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا

التقى القريبان في يوم عرفة أثناء أداء مناسك الحج بعد 35 عاما من الغياب (مواقع التواصل الاجتماعي)
التقى القريبان في يوم عرفة أثناء أداء مناسك الحج بعد 35 عاما من الغياب (مواقع التواصل الاجتماعي)
21/7/2021

وثقت صحيفة سبق الإلكترونية مقطع فيديو يظهر لقاء قريبين سودانيين في يوم عرفة بمكة المكرمة بعد غياب 35 عاما.

وتظهر اللقطات المصورة اللقاء الحميمي بين القريبين في يوم عرفة واسترجاع ذكرياتهما المشتركة.

وفي تصريح لأحد القريبين (عماد الدين خلف الله أحمد) للصحيفة قال "أعمل منسقا مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، ولي ابن خالي المهندس عمر عوض الكريم صالح يعمل مهندسا في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في المملكة".

وللعام الثاني على التوالي تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجري (2020 ميلادي) موسما استثنائيا للحج جراء تفشي الفيروس، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل المملكة فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في العام الذي سبقه من كل أرجاء العالم.

المصدر : وكالة سند

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