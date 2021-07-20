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إنقاذ مسن هندي من تحت عجلات القطار

إنقاذ المسن الهندي الذي نجا من تحت عجلات القطار (مواقع التواصل)
إنقاذ المسن الهندي الذي نجا من تحت عجلات القطار (مواقع التواصل)
20/7/2021

نشر حساب وزارة السكك الحديدية الهندية، مقطع فيديو عبر تويتر، لإنقاذ مسن حاول عبور مسارات القطار بطريقة غير مصرح بها، مما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار.

وأظهر المقطع رجال الأمن وبعض المارة الذي ساعدوا في انتشال المسن من أسفل القطار، في لحظات تحبس الأنفاس، حيث بدت عليه علامات الخوف الشديد.

وساعد رجال الأمن المسن على العبور بعد إنقاذه، حيث ظهرت عليهم السعادة الكبيرة، لنجاح مهمتهم في انتشاله من أسفل عجلات القطار مما كاد أن يودي بحياته.

وعلق الحساب على المقطع قائلا "تنبه سائق قطار مومباي- فاراناسي، فور بدء تحركه من محطة كاليان، وقام بالضغط على فرامل الطوارئ وأنقذ حياة مواطن كبير في السن كان يعبر المسارات.. يرجى عدم عبور المسارات بطريقة غير مصرح بها. يمكن أن يكون ذلك قاتلا".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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