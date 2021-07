نشر حساب وزارة السكك الحديدية الهندية، مقطع فيديو عبر تويتر، لإنقاذ مسن حاول عبور مسارات القطار بطريقة غير مصرح بها، مما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار.

وأظهر المقطع رجال الأمن وبعض المارة الذي ساعدوا في انتشال المسن من أسفل القطار، في لحظات تحبس الأنفاس، حيث بدت عليه علامات الخوف الشديد.

Alert Loco Pilots of Mumbai-Varanasi train (02193) applied emergency brakes immediately after starting the train from Kalyan station & saved the life of a senior citizen who was crossing tracks.

Please do not cross tracks in an unauthorized manner. It can be fatal. pic.twitter.com/hHCtn9bVIu

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 18, 2021