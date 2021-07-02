جدد سوريون وناشطون عبر تويتر تضامنهم مع أهالي مدينة درعا تحت وسم #الحرية_لدرعا، مطالبين بفك الحصار عنهم من قبل قوات النظام السوري وروسيا.

وجّه الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان رسالة إلى أهالي درعا البلد (جنوب إدلب) المحاصرين من قبل النظام وحليفه الروسي، وتضامن معهم قائلا "نستمد منكم الشجاعة والأمل، نستمد منكم الفخر والصمود".

وكتب قطيفان عبر فيسبوك "‏درعا تبعد عن القدس مسافة 3 ساعات و20 دقيقة بالعربة، وتبعد مسافة أغنيتين لأم كلثوم، وصرخة (…) في ظرف آخر كان يمكن وبنفس اليوم أن نأكل المليحي في حوران ونشرب القهوة مع الكنافة في نابلس. درعا المهد والحب المسكوت عنه والصرخة اليتيمة. باسمها وباسم أحرار الأرض من فلسطين وكل الكون".

وجدد سوريون وناشطون عبر تويتر تضامنهم مع أهالي مدينة درعا تحت وسم #الحرية_لدرعا، مطالبين بفك الحصار عنهم من قبل قوات النظام السوري وروسيا.

#الحرية_لدرعا

ياشعب سوريا الحر،لقد عمل الاسد على فصل المناطق إلى محاور،وتجزيئ المحاور إلى أجزاء،ثم تجزيئ الأجزاء إلى أقسام من أجل أن لا يفزع أحدٌ للاخر ،واليوم يناديكم الجامع العمري المكسور الخاطر،ينادي نخوتكم ويستفز ضمائركم من أجل فك الحصار عن #درعا فلا تتآخروا لان العدو متعجل. pic.twitter.com/xVQzFjx6jh — دارين العبدالله (@Darin_ALabdalla) June 30, 2021

وكتب أحد المغردين عبر تويتر "‏اختزلوا عقدا من الكفاح بمفهوم التجزئة وإنهاء الثورة عن محاورها وأهدافها وإشغال الناس بمفهوم الأمان والراحة، الجنوب محاصر والشمال منطقة آمنة، وسط تخاذل الجميع وصمتهم، نحن شعب لم يتعلم الاستكانة والدليل مضي الثورة بأهدافها إلى الآن، كونوا شوكة بحلوقهم".

اختزلوا عقدا من الكفاح بمفهوم التجزئة وانهاء الثورة عن محاورها واهدافها واشغال الناس بمفهوم الامان والراحة الجنوب محاصر والشمال منطقة آمنة وسط تخاذل الجميع وصمتهم..نحن شعب لم يتعلم الاستكانةوالدليل مضي الثورة بأهدافهاالى الان كونواشوكةبحلوقهم#الحرية_لدرعا#Freedom4Daraa — Yasmine Al-Maraweya (@jasminem_al) July 1, 2021

وتشهد مدينة درعا (جنوب سوريا) لليوم الثامن على التوالي حصارا من قبل قوات النظام السوري وحليفها الروسي، بسبب رفض الأهالي تسليم سلاحهم الفردي بعد مطالب روسية.

وتعداها اليوم لمحاصرة أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيمات، سعياً لإخضاع الأهالي وسحب السلاح الذي يُعتبر هو الضامن الوحيد في يد أبنائها من الانتهاكات.#الحرية_لدرعا#freedom4daraa — abo obida khattab (مالك خطاب) (@malikKhattab1) June 30, 2021

الإرهاب الروسي والإيراني يهدد #درعا لم نعتقد ان بعد سنين من القتل والطغيان والحصار والمأسي أن هناك من يستطيع ان يناضل ولكن درعا وأهلها صامدين فهم والله كالذهب لا يصدأ ولا تغيره السنين والقسوة ثابتين شامخين بالمبدأ والدّين . ربي أعنهم#فكوا_الحصار_عن_درعا_البلد #الحرية_لدرعا https://t.co/T5lLHOScqW — مبارك غالب المطرقّه (@Mubarak_Dai) June 30, 2021

لأنها مهد الثورة السورية ولأن أهلها أهل الفزعة ولأنها من كتب التاريخ #الحرية_لدرعا …💔✌️ — طارق أحمد وهوبFSG (@tarekahmd22) June 30, 2021

لم يتردد قطيفان للحظة بأن يناصر الثورة السورية، التي بدأت شرارتها من مسقط رأسه درعا، وهو المعتقل السابق في زمن حافظ الأسد، الأمر الذي دفع ثمنه باهظا من التهميش والإبعاد عن الساحة الفنية، قبل أن يسافر إثر تهديدات بالقتل جراء موقفه.

ولقطيفان جهود لدعم النازحين السوريين، حيث قام الفنان الثائر بزيارات عدة للمخيمات السورية في إدلب للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية.