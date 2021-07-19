عادل نشر فيديو بطريقة فكاهية ناشد فيه بايدن دعوته إلى أميركا بسبب تردي الواقع الخدمي في العراق

ردت وزارة الخارجية الأميركية على مقطع فيديو لشاب عراقي نشره منتصف يوليو/تموز الجاري يطلب فيه من الرئيس الأميركي جو بايدن دعوته ومساعدته، مهددا بالانتحار عبر القفز من سطح منزله في حال عدم الاستجابة لطلبه.

وناشد مسؤول شؤون الشرق الأوسط في الوزارة جو هود الشاب العراقي علي عادل عدم القفز من السطح لأن "أميركا تحبه"، مضيفا أن "الحياة ثمينة، ممكن أن نجعلها معا، ممكن أن نجعلها أفضل.. نحن نساعدكم على قتال تنظيم الدولة الإسلامية وإعادة بناء العراق.. العراق يحتاجك".

ودعا المسؤول الأميركي الشاب العراقي للإدلاء بصوته في الانتخابات العراقية القادمة، قائلا إنه لا يستطيع دعوته لأميركا بسبب تفشي جائحة كورونا، معبرا عن أمله في لقائه عند زيارة العراق.

Acting Assistant Secretary Hood responds to Ali Adil: https://t.co/xfkLXetf2n pic.twitter.com/1kn2OovRnx — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) July 18, 2021

وكان الشاب العراقي نشر مقطع فيديو فكاهي ناشد فيه بايدن لدعوته إلى أميركا بسبب تردي الواقع الخدمي في العراق بسبب انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت، وهدد بالانتحار برمي نفسه من سطح الطابق العلوي للبيت إلى الشارع.

وانتشر الفيديو بشكل واسع ولاقى تفاعلا كبيرا في العراق.

وكان عادل وجه مناشدة مماثلة لبايدن في وقت سابق، طالبا مساعدته بعد غرق شوارع منطقته بمياه الأمطار.

اعظم احتجاج بالكون واجمل احتجاج ، يجنن pic.twitter.com/Xxjb4Oh8bu — muqdad madlom (@muqdadmadlom) November 29, 2020

يشار إلى أن الشاب علي عادل يحظى بشعبية كبيرة في العراق وتلقى فيديوهاته الفكاهية رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.