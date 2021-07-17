شيد مسجد ومجمع "الأمة" على مساحة 40 دونما، ويسع 5 آلاف مصل، ويعد أكبر مسجد غربي أفريقيا.

بدعم تركي، افتتح في العاصمة الغانية أكرا، أمس الجمعة، أكبر مسجد غربي أفريقيا، في بناء معماري شبيه بمسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول.

وشارك في مراسم افتتاح مسجد ومجمع "الأمة" الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ونائبه محمد باوميا، ورئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، وكبار المسؤولين الغانيين، وضيوف من البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وخلال كلمته في مراسم الافتتاح، أكد أرباش أن الإسلام دين يهدف إلى السلام والأمن ورفاهية البشر، ويضع مبادئ عالمية لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى أن المساجد لا تعد أماكن عبادة فحسب بل هي مكان استثنائي يتبادل فيه المسلمون أحاديثهم ويعززون أخوتهم، قائلا "حيثما توجد قبة أو مئذنة أو حيثما توجد صلاة، فلا شك أن هناك دعوة للسلام والخلاص".

وأكد المسؤول التركي أن أفريقيا احتضنت بسلام على مر قرون طويلة مختلف الأعراق والأجناس واللغات، وأنها قارة غنية بتراثها الثقافي والحضاري والفني.

وأوضح أنه تم بناء العديد من المساجد في العديد من مناطق العالم بمساهمة من رئاسة الشؤون الدينية والوقف الإسلامي التركي، وبدعم من المحسنين الأتراك، مبينا أن مسجد ومجمع الأمة في غانا أحد تلك المساجد.

وقد شيد المسجد على مساحة 40 دونما، ويسع 5 آلاف مصل، ويعد أكبر مسجد غربي أفريقيا.