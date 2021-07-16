قرر الرحالة السعودي عثمان الشاهين القيام برحلته إلى الحج من مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة والتي يمر فيها عبر "طريق الفيل" ليقطع أكثر من 675 كيلومترا لأداء مناسك الحج.

وينسب طريق الفيل إلى المسار الذي سلكه أبرهة الحبشي في طريقه إلى مكة المكرمة، لمحاولة هدم الكعبة في القرن الأول قبل الهجرة.

ووثق الرحالة السعودي الشاهين العديد من المقاطع المصورة خلال رحلته التي توضح العديد من المواقع التاريخية والأثرية على الطريق الذي سلكه إلى مكة، مؤكدا مواجهة العديد من المواقف والتي تعرف عبرها على الكثير من الناس.

وعبر الشاهين عن استفادته من الرحلة في كل المجالات منها الدينية والمعرفية والجغرافية، والتعرف على القبائل والكثير من المناطق، كما أوضح أنه واجه بعض الصعوبات منها تعرض الجمل للإصابة.

وتداول نشطاء سعوديون مقاطع مصورة تظهر ترحيبهم بالرحالة السعودي خلال مروره بالعديد من المناطق في المملكة أثناء رحلته.