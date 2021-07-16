نشر الحساب الرسمي للحرمين الشريفين على تويتر مقاطع فيديو لعمليات تعقيم وتطييب الكعبة المشرفة استعدادا لبدء الحج.
قرر الرحالة السعودي عثمان الشاهين القيام برحلته إلى الحج من مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة والتي يمر فيها عبر "طريق الفيل" ليقطع أكثر من 675 كيلومترا لأداء مناسك الحج.
وينسب طريق الفيل إلى المسار الذي سلكه أبرهة الحبشي في طريقه إلى مكة المكرمة، لمحاولة هدم الكعبة في القرن الأول قبل الهجرة.
رحلتي الى مكه في طريق الفيل على ظهر جمل #الابل #حج1442 #نادي_الإبل #اعيدوا pic.twitter.com/zvLNpCvJYM
— عثمان الشاهين (@manar4028) June 13, 2021
ووثق الرحالة السعودي الشاهين العديد من المقاطع المصورة خلال رحلته التي توضح العديد من المواقع التاريخية والأثرية على الطريق الذي سلكه إلى مكة، مؤكدا مواجهة العديد من المواقف والتي تعرف عبرها على الكثير من الناس.
#الرحال_عثمان_الشاهين #مكة نهاية #طريق_الفيل@alaibilfestival @manar4028 @shpsevents @F_BinHithleen @camelsorg @shpsevents @chp_sa pic.twitter.com/eDia8x1XxE
— ابوفيصل (@wolf2030k) July 6, 2021
وعبر الشاهين عن استفادته من الرحلة في كل المجالات منها الدينية والمعرفية والجغرافية، والتعرف على القبائل والكثير من المناطق، كما أوضح أنه واجه بعض الصعوبات منها تعرض الجمل للإصابة.
#الرحال_عثمان_الشاهين
ترتيبات الرحلة والاستعداد لها من قبل ٤ سنوات @alaibilfestival @manar4028 @shpsevents @chp_sa @CamelClub @F_BinHithleen pic.twitter.com/AbjkK6dKks
— ابوفيصل (@wolf2030k) July 5, 2021
وتداول نشطاء سعوديون مقاطع مصورة تظهر ترحيبهم بالرحالة السعودي خلال مروره بالعديد من المناطق في المملكة أثناء رحلته.