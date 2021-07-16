البث الحي
منوعات|السعودية

منطلقا من جنوب غرب السعودية.. رحالة يقطع 675 كيلومترا على ظهر جمل وصولا إلى مكة لأداء مناسك الحج

الرحالة السعودي الشاهين وثق العديد من المقاطع المصورة خلال رحلته (مواقع التواصل الاجتماعي)
الرحالة السعودي الشاهين وثق العديد من المقاطع المصورة خلال رحلته (مواقع التواصل الاجتماعي)
16/7/2021

قرر الرحالة السعودي عثمان الشاهين القيام برحلته إلى الحج من مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة والتي يمر فيها عبر "طريق الفيل" ليقطع أكثر من 675 كيلومترا لأداء مناسك الحج.

وينسب طريق الفيل إلى المسار الذي سلكه أبرهة الحبشي في طريقه إلى مكة المكرمة، لمحاولة هدم الكعبة في القرن الأول قبل الهجرة.

ووثق الرحالة السعودي الشاهين العديد من المقاطع المصورة خلال رحلته التي توضح العديد من المواقع التاريخية والأثرية على الطريق الذي سلكه إلى مكة، مؤكدا مواجهة العديد من المواقف والتي تعرف عبرها على الكثير من الناس.

وعبر الشاهين عن استفادته من الرحلة في كل المجالات منها الدينية والمعرفية والجغرافية، والتعرف على القبائل والكثير من المناطق، كما أوضح أنه واجه بعض الصعوبات منها تعرض الجمل للإصابة.

وتداول نشطاء سعوديون مقاطع مصورة تظهر ترحيبهم بالرحالة السعودي خلال مروره بالعديد من المناطق في المملكة أثناء رحلته.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

غبطة وحزن بعد اختيار الحجاج لأداء المناسك.. وانتقادات لعدم وجود آلية واضحة للاختيار

تم اختيار نحو 10 آلاف متقدم لأداء الحج، في عملية وصفها كثيرون بأنها لم تكن واضحة، حيث أعلنت السلطات السعودية في البداية أن عدد الذين سيؤدون المناسك سيكون ألف شخص فقط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

22/7/2020
المزيد من منوعات

شاهد- سعادة مسنة سودانية بعد استعادة سمعها

يُظهر مقطع فيديو السيدة السودانية وهي سعيدة باستعادة حاسة السمع (مواقع التواصل الاجتماعي)

روعة الجبل الأخضر.. ​​شاهد- مغامرة نزول 180 مترا في منطقة شاهقة بجبال عُمان

وثق الرحالة العُمانيون مغامرتهم بالقرب من قرية صفي الصحراء بالجبل الأخضر بمحافظة الداخلية (مواقع التواصل)

صدام حسين اصطحب قادة عربا لتذوقه.. لغز شهرة عصير الحاج زبالة في بغداد وسر تسميته الغريبة

مرطبات الحاج زبالة وما يحيطها من تراث بغدادي أصيل يمثل قلب بغداد النابض (الأناضول)

شاهد- إبراهيم الفريجي.. عراقي بلا قدمين تحدى التنمر وبات بطلا في المبارزة وعاملا لتوصيل الطلبات

الفريجي فقد قدميه لكنه لم يفقد شغفه بالحياة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

عرضان من روسيا وتركيا.. الأفغان يعودون إلى الدوحة للتفاوض ويواصلون معاركهم في عدة جبهات

(الجزيرة)

سد النهضة.. السودان يكشف عن انخفاض وارد المياه لسد الروصيرص 50% وإثيوبيا تتجهز لفيضانات "خطيرة"

(الجزيرة)

فيضانات أوروبا.. أكثر من 100 قتيل في ألمانيا وتحذير من كارثة ببلجيكا وفرار الآلاف في هولندا

بعد كسر الزجاج خلال عرضها لأول مرة.. إيلون ماسك لا يستبعد فشل سايبر ترك

إطلاق سايبر ترك في عام 2019 أثار ضجة بسبب التصميم غير العادي للسيارة وبسبب حادثة إلقاء رئيس التصميم كرة معدنية على إحدى النوافذ وتحطم الزجاج (رويترز)