حظي مقطع فيديو -نشر عبر مواقع التواصل لفرحة مسنة سودانية بعد استعادة سمعها من خلال تركيب سماعات طبية لها- بتفاعل وإعجاب واسع على منصات التواصل في السودان.

ويُظهر مقطع الفيديو الفرحة التي غمرت هذه السيدة المسنة التي استقبلت أصوات الحاضرين بالزغاريد، كما ذكر ناشطون أن هذه السيدة كانت تتمنى أن تسمع صوت الأذان خلال فقدانها حاسة السمع.

وكانت رابطة "رفاعة للجميع" الخيرية بولاية الجزيرة (وسط السودان) قد نظمت -الأسبوع الماضي- مخيما علاجيا خاص بالسمع لتقديم الرعاية الطبية بصورة مجانية لأهالي المنطقة ومن بينهم هذه السيدة التي استعادت سمعها من جديد.