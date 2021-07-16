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منوعات|سودان

تمنت سماع صوت الآذان.. شاهد- سعادة مسنة سودانية بعد استعادة سمعها

يُظهر مقطع فيديو السيدة السودانية وهي سعيدة باستعادة حاسة السمع (مواقع التواصل الاجتماعي)
يُظهر مقطع فيديو السيدة السودانية وهي سعيدة باستعادة حاسة السمع (مواقع التواصل الاجتماعي)
16/7/2021

حظي مقطع فيديو -نشر عبر مواقع التواصل لفرحة مسنة سودانية بعد استعادة سمعها من خلال تركيب سماعات طبية لها- بتفاعل وإعجاب واسع على منصات التواصل في السودان.

ويُظهر مقطع الفيديو الفرحة التي غمرت هذه السيدة المسنة التي استقبلت أصوات الحاضرين بالزغاريد، كما ذكر ناشطون أن هذه السيدة كانت تتمنى أن تسمع صوت الأذان خلال فقدانها حاسة السمع.

وكانت رابطة "رفاعة للجميع" الخيرية بولاية الجزيرة (وسط السودان) قد نظمت -الأسبوع الماضي- مخيما علاجيا خاص بالسمع لتقديم الرعاية الطبية بصورة مجانية لأهالي المنطقة ومن بينهم هذه السيدة التي استعادت سمعها من جديد.

المصدر : وكالة سند

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