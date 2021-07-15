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​​شاهد.. مغامرة نزول 180 مترا في منطقة شاهقة بجبال عُمان

وثق الرحالة العُمانيون مغامرتهم بالقرب من قرية صفي الصحراء بالجبل الأخضر بمحافظة الداخلية (مواقع التواصل)
وثق الرحالة العُمانيون مغامرتهم بالقرب من قرية صفي الصحراء بالجبل الأخضر بمحافظة الداخلية (مواقع التواصل)
15/7/2021

وثق المصور العٌماني أحمد الرحبي لقطات مصورة له ومجموعة من الشباب العٌماني، وهم يقومون بعملية نزول من المصب المائي بمطراح (ميبنت) والذي يقع بالقرب من قرية صفي الصحراء بالجبل الأخضر بمحافظة الداخلية في السلطنة.

ووصف الرحبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، تفاصيل الرحلة من "نزول المصب المائي (مطراح) والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 180 مترا تقريبًا ومن ثم نزول الهبوط الثاني بمسافة 80 مترا، والوصول إلى مزارع ميبنت ومن ثم المشي صعودا للأعلى عبر مسار يبلغ طوله كيلو ونصف الكيلو لقرية الكهوف".

وأكد الرحبي أن الرحلة “استغرقت حوالي 7 ساعات، بمشاركة عدد من الرحالة العٌمانيين وهم: خالد عبد الملك، أحمد الرحبي، نظيرة الحارثية، مسعود المنذري، يعقوب الراشدي“.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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