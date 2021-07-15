وثق المصور العٌماني أحمد الرحبي لقطات مصورة له ومجموعة من الشباب العٌماني، وهم يقومون بعملية نزول من المصب المائي بمطراح (ميبنت) والذي يقع بالقرب من قرية صفي الصحراء بالجبل الأخضر بمحافظة الداخلية في السلطنة.

ووصف الرحبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، تفاصيل الرحلة من "نزول المصب المائي (مطراح) والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 180 مترا تقريبًا ومن ثم نزول الهبوط الثاني بمسافة 80 مترا، والوصول إلى مزارع ميبنت ومن ثم المشي صعودا للأعلى عبر مسار يبلغ طوله كيلو ونصف الكيلو لقرية الكهوف".

https://t.co/5rYQ8RAIOs شاهد روعة المكان بالجبل الأخضر ، نزول مطراح ميبنت بالجبل الأخضر ١٨٠متر. إخراج:

أحمد الرحبي#اكتشف_عمان@OmanMHT — أحمد الرحبي (@omansands_) July 14, 2021

وأكد الرحبي أن الرحلة “استغرقت حوالي 7 ساعات، بمشاركة عدد من الرحالة العٌمانيين وهم: خالد عبد الملك، أحمد الرحبي، نظيرة الحارثية، مسعود المنذري، يعقوب الراشدي“.