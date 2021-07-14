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شاهد.. ماليزي يذهب لتلقي جرعته الأولى من لقاح كورونا مرتديا زي الديناصور

الماليزي كيني سيا "اعتدت أن أرتدي زي الديناصور لألعب مع ابني البالغ من العمر 5 سنوات".

الماليزي كيني سيا أثناء ذهابه لتلقي جرعته الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (مواقع التواصل)
الماليزي كيني سيا أثناء ذهابه لتلقي جرعته الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (مواقع التواصل)
14/7/2021

فاجأ الماليزي كيني سيا أفراد الطاقم الطبي في مدينة كوتشينغ بولاية ساراواك، بارتداء زي الديناصور أثناء ذهابه لأخذ جرعته الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشر سيا مقطع فيديو له عبر حسابه على إنستغرام، حيث ظهر مرتديا الزي الطريف، وبدأ إجراءات أخذ اللقاح المعتادة، وسط ابتسامة من الطاقم الطبي في المكان، ونظرات استغراب من الحضور.

وقال سيا (39 عامًا) الذي يمتلك صالة للألعاب الرياضية، لوكالة التحقق الإخباري بشبكة الجزيرة "سند"، إن تلك اللقطات كانت خلال أخذ جرعة اللقاح الأولى له يوم الأحد الماضي في مركز بورنيو للمؤتمرات.

 

وأضاف "كان هذا أول حدث كبير أحضره منذ بداية الوباء، بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يكونون هناك، فقد اعتقدت أنني ربما أحتاج إلى شيء أكثر من مجرد قناع وجه لحماية نفسي".

وأردف "كان لدي هذه البدلة في غرفة متجري. اعتدت أن أرتدي زي الديناصور لألعب مع ابني البالغ من العمر 5 سنوات، وهي تعمل تمامًا مثل معدات الحماية الشخصية مع غطاء كامل للجسم".

واختتم حديثه "فكرت لماذا لا أرتدي زي الديناصور للحصول على التطعيم؟ أقل ما يمكنني فعله هو أن أرسم الابتسامة على وجوه العاملين في الخطوط الأمامية الذين ربما يكونون متعبين بعد تطعيم الآلاف من الناس كل يوم".

المصدر : وكالة سند

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