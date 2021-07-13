دهوك- يتمتع الشاب العراقي صلاح عبد الكريم (39 عامًا) الذي يسكن في قضاء زاخو ضمن محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، بقوة جسدية فريدة تُمكّنه من سحب ودفع الآليات الثقيلة وسيارات الحمل الكبيرة بمفرده، بالإضافة إلى امتلاكه قدرات خارقة في مقاومة قوّة سيارة ومنع سيرها باتجاه معاكس له.

طوّر الشاب العراقي من قدراته بعد أن نجح في سحب ودفع السيارات والآليات الكبيرة خلال مشاركته في عروض قتالية ضمن قوات البيشمركة التي يعمل فيها، وبعد هذه الحادثة، مضى في تطوير قدراته وقام بفعاليات عدة في سحب ودفع سيارات الحمل والعجلات العسكرية الثقيلة والمدرعات، من بينها همر يصل وزنها لـ28 طنا.

ويجري عبد الكريم حاليا تدريباته اليومية استعدادا لعرض جديد يتضمن سحب نحو 60 سيارة معا، بالإضافة إلى تقديمه طلبًا إلى الجهات المعنية في مطار أربيل الدولي لتقديم عرض سحب طائرة بحضور رسمي، آملاً بأن تمنحه الجهات المعنية الموافقة على ذلك.