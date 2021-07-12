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لحظة إطلاق أول رحلة سياحية مأهولة إلى الفضاء

أسس برانسون شركة "فيرجن غالاكتيك" عام 2004 بغرض إنشاء مركبة فضائية مجنحة قادرة على استيعاب 8 أشخاص، بما في ذلك طياران و6 ركاب.

لقطة فيديو نشرتها شركة فيرجن غالاكتيك تُظهر الطائرة الفضائية المأهولة (الأوروبية)
لقطة فيديو نشرتها شركة فيرجن غالاكتيك تُظهر الطائرة الفضائية المأهولة (الأوروبية)
12/7/2021

انطلقت أمس الأحد أول رحلة سياحية مأهولة إلى الفضاء، وتحمل الملياردير الأميركي ريتشارد برانسون، على متن طائرة "فيرجن غالاكتيك" الأسرع من الصوت.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب شركة "فيرجن غالاكتيك" عبر تويتر، لحظة إطلاق المركبة (VSS Unity) التي تبدو مثل طائرتين نفاثتين مثبتتين عند طرف أجنحة السفينة الأم الضخمة (WhiteKnightTwo).

وأقلعت الطائرة قرابة الساعة 08:40 بالتوقيت المحلي (14:40 بتوقيت غرينتش)، من قاعدة سبايسبورت بأميركا في ولاية نيو مكسيكو، حيث يُفترض أن تحلق نحو 50 دقيقة، قبل أن تطلق المركبة المعلقة أسفلها، التي ستشغل محركها الخاص حتى بلوغ الفضاء.

واستغرق هذا الحلم أكثر من 20 عاما، إذ أسس برانسون شركة "فيرجن غالاكتيك" عام 2004 بغرض إنشاء مركبة فضائية مجنحة قادرة على استيعاب 8 أشخاص، بما في ذلك طياران و6 ركاب.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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