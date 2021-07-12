لا يستطيع كثير منا القول إننا سافرنا نحو الفضاء، ولكن كل هذه الحيوانات تمكنت من القيام بذلك، وسبقتنا نحن البشر.
أسس برانسون شركة "فيرجن غالاكتيك" عام 2004 بغرض إنشاء مركبة فضائية مجنحة قادرة على استيعاب 8 أشخاص، بما في ذلك طياران و6 ركاب.
انطلقت أمس الأحد أول رحلة سياحية مأهولة إلى الفضاء، وتحمل الملياردير الأميركي ريتشارد برانسون، على متن طائرة "فيرجن غالاكتيك" الأسرع من الصوت.
وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب شركة "فيرجن غالاكتيك" عبر تويتر، لحظة إطلاق المركبة (VSS Unity) التي تبدو مثل طائرتين نفاثتين مثبتتين عند طرف أجنحة السفينة الأم الضخمة (WhiteKnightTwo).
Take-off! The #Unity22 crew including @RichardBranson leave Spaceport America, New Mexico for #VirginGalactic’s first fully-crewed spaceflight. pic.twitter.com/RxGYp90nu8
— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021
وأقلعت الطائرة قرابة الساعة 08:40 بالتوقيت المحلي (14:40 بتوقيت غرينتش)، من قاعدة سبايسبورت بأميركا في ولاية نيو مكسيكو، حيث يُفترض أن تحلق نحو 50 دقيقة، قبل أن تطلق المركبة المعلقة أسفلها، التي ستشغل محركها الخاص حتى بلوغ الفضاء.
واستغرق هذا الحلم أكثر من 20 عاما، إذ أسس برانسون شركة "فيرجن غالاكتيك" عام 2004 بغرض إنشاء مركبة فضائية مجنحة قادرة على استيعاب 8 أشخاص، بما في ذلك طياران و6 ركاب.