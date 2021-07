انطلقت أمس الأحد أول رحلة سياحية مأهولة إلى الفضاء، وتحمل الملياردير الأميركي ريتشارد برانسون، على متن طائرة "فيرجن غالاكتيك" الأسرع من الصوت.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب شركة "فيرجن غالاكتيك" عبر تويتر، لحظة إطلاق المركبة (VSS Unity) التي تبدو مثل طائرتين نفاثتين مثبتتين عند طرف أجنحة السفينة الأم الضخمة (WhiteKnightTwo).

Take-off! The #Unity22 crew including @RichardBranson leave Spaceport America, New Mexico for #VirginGalactic’s first fully-crewed spaceflight. pic.twitter.com/RxGYp90nu8

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021