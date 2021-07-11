يظهر مقطع فيديو مذهل اللحظة التي أضاءت فيها كرة نارية سماء أيداهو الأميركية لتحولها إلى نهار في منتصف الليل.

نشر المصور "جوردان راغسدال" مقطع فيديو يُظهر فيه لحظة إضاءة نيزك لسماء مدينة "إيغيل" في ولاية "أيداهو" الأميركية، التقطه في مارس/آذار الماضي.

وشارك المصور المتخصص في التصوير الفلكي الفيديو على حسابه عبر موقع إنستغرام، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه التقطه في مساء السابع من مارس/آذار 2021، حيث وصف تلك اللحظة بأنها "كرة نارية مذهلة أضاءت سماء المدينة وكأنها تحولت إلى نهار".

ومن خلال الفيديو، يمكن رؤية لحظة ظهور النيزك بوضوح خلف الغيوم المتجمعة في السماء، ليتسبب فجأة في إضاءتها بأكملها باللون الأزرق الساطع مدة ثانية تقريبًا، محدثا وميضا كبيرا، قبل أن يختفي وتعود السماء إلى ظلمتها الطبيعية.

وتقول جمعية النيازك الأميركية إن آلافا من الكرات النارية تظهر كل يوم ولكن العديد منها لا يلاحظها أحد، مثل تلك التي تحدث خلال النهار أو تلك التي تحدث فوق المحيط.