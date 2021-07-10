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أوقات انتظار بالساعات.. لبنانيون يؤدون صلاة الجماعة في محطة وقود وآخرون يوزعون المشروبات

لبنانيون يؤدون صلاة الجماعة في محطة الوقود وآخرون يوزعون المشروبات (مواقع التواصل الاجتماعي)
لبنانيون يؤدون صلاة الجماعة في محطة الوقود وآخرون يوزعون المشروبات (مواقع التواصل الاجتماعي)
10/7/2021

بثت منصات لبنانية مقطع فيديو يظهر مواطنين وهم يؤدون الصلاة جماعة في إحدى محطات الوقود، بسبب انتظارهم الطويل لتعبئة سياراتهم بالوقود في بيت ليف، جنوبي لبنان.

وتداولت حسابات لبنانية أيضا مقطع فيديو لتوزيع المشروبات وتشغيل موسيقى في أثناء تعبئة الوقود لسيارات المواطنين لدى انتظارهم في طابور المحطة بمنطقة أميون، شمالي لبنان.

وكانت وزارة الطاقة اللبنانية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري زيادة جديدة بسعر الوقود في البلاد، وذلك وسط أزمة اقتصادية ومعيشية حادّة تثير مزيدا من الاحتجاجات.

وقال مراسل الجزيرة جوني طانيوس إن القرار برفع الأسعار لن يكون محل ترحيب من قبل الشارع اللبناني، مضيفا أنه أحد تداعيات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد، على الأقل منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان مطلع تسعينيات القرن الـ20 الماضي.

وأشار إلى أن الغرض من كل هذه الإجراءات هو معالجة أزمة نقص المحروقات في الأسواق، وتخفيف الطوابير التي تتشكل أمام محطات الوقود، ولكن لا تزال طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار في محيط محطات الوقود بمختلف المناطق اللبنانية.

ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019 -المصنفة من أشد الأزمات منذ عام 1850 وفقا للبنك الدولي- فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار.

وتزامنت قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة مع ارتفاع معدل البطالة، والتضخم، وغياب عدد كبير من الأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها، مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، إذ يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، حسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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