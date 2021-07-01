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منوعات|تركيا

باقتراح من أردوغان.. تصارع بالأذرع بين وزير الصناعة ولاعب تركي

قبل وزير الصناعة التركي مصطفى وارنك التحدي وواجه اللاعب في مباراة ريست (الأناضول)
قبل وزير الصناعة التركي مصطفى وارنك التحدي وواجه اللاعب في مباراة ريست (الأناضول)
1/7/2021

طلب شاب يلعب في مصارعة الأذرع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يواجهه في مباراة "ريست" .

ورد الرئيس على الشاب: أنا ليست لدي قوة لكن يمكن أن أرسل لك مصطفى وارنك وزير الصناعة والتكنولوجيا.

وفي مقطع فيديو نشره حساب حزب العدالة والتنمية، يظهر الوزير وقد قبل التحدي، وواجه الشاب في مباراة "ريست" ولكنه خسر أمامه.

المصدر : وكالة سند

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