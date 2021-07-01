باقتراح من أردوغان.. تصارع بالأذرع بين وزير الصناعة ولاعب تركي

عززت المسلسلات التاريخية التي زخرت بها الشاشات التركية أخيرا من الإقبال على قطع الهدايا من أدوات الحرب مثل السيوف، والرماح والدروع، التي يشتهر قضاء “صفران بولو” بولاية كرابوك (شمال غرب) بصناعتها.
طلب شاب يلعب في مصارعة الأذرع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يواجهه في مباراة "ريست" .
ورد الرئيس على الشاب: أنا ليست لدي قوة لكن يمكن أن أرسل لك مصطفى وارنك وزير الصناعة والتكنولوجيا.
Yılın kapışmasından olay görüntüler 🤜🏻🤛🏻
Kazanan: Türkiye 🇹🇷 💪🏻 pic.twitter.com/JjnuOz1rly
— AK Gençlik 🇹🇷🇵🇸 (@AKGenclikGM) June 30, 2021
وفي مقطع فيديو نشره حساب حزب العدالة والتنمية، يظهر الوزير وقد قبل التحدي، وواجه الشاب في مباراة "ريست" ولكنه خسر أمامه.