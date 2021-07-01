باقتراح من أردوغان.. تصارع بالأذرع بين وزير الصناعة ولاعب تركي

طلب شاب يلعب في مصارعة الأذرع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يواجهه في مباراة "ريست" .

ورد الرئيس على الشاب: أنا ليست لدي قوة لكن يمكن أن أرسل لك مصطفى وارنك وزير الصناعة والتكنولوجيا.

Yılın kapışmasından olay görüntüler 🤜🏻🤛🏻

Kazanan: Türkiye 🇹🇷 💪🏻 pic.twitter.com/JjnuOz1rly — AK Gençlik 🇹🇷🇵🇸 (@AKGenclikGM) June 30, 2021

وفي مقطع فيديو نشره حساب حزب العدالة والتنمية، يظهر الوزير وقد قبل التحدي، وواجه الشاب في مباراة "ريست" ولكنه خسر أمامه.