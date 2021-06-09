البث الحي
منوعات|عراق

شاهد- باتت قبلة للسياح.. عائلة عراقية تبني قرية مصغرة تضم 3 كهوف ومنازل متعامدة

المسن العراقي رحل عن الحياة قبل أيام لكن أبناءه مصممون على تحقيق طموحه في استكمال ما تبقى من القرية

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
9/6/2021

أوشك المسن العراقي غفور أمين على بناء قرية كاملة بتصميم تراثي قديم وشكل هندسي معقد للمنازل والبيوت في قرية أحمد أوه بمنطقة هورامان بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، لكنه توفي الأسبوع الماضي عن 72 عاما قبل تحقيق حلمه في بناء القرية.

ويصر أبناؤه على تحقيق طموحه في استكمال الأجزاء الأخرى من القرية الصغيرة، واستقبال السائحين والزوار والوافدين لرؤيتها بتصاميمها الخلابة، حيث ترتب المنازل فوق بعضها بشكل عمودي.

غير أن اللافت أن القرية بُنيت بحجم صغير، مما جعلها محط إعجاب الزوار وباتت قبلة للسائحين العراقيين والأجانب.

وتكون منازل هذه المنطقة فوق بعضها بشكل عمودي من أسفل إلى الأعلى، مثلاً سطح منزل (أ) هو حوش منزل (ب) في ذات الوقت، وكذلك سطح منزل (ب) هو حوش منزل (ج) وهكذا.

تضم القرية عشرات المنازل بكامل مستلزماتها من الأبواب والشبابيك والسلالم التي تستخدم للتنقل بين المنازل، بالإضافة إلى 3 كهوف مبنية بشكل هندسي دقيق جداً، قد يبدو من اللحظة الأولى لمشاهدتها بأن من بناها مهندس بارع، لكنه في الحقيقة رجل مسن عمل بوظيفة بسيطة في إحدى المدارس، وتقاعد السنوات الأخيرة، وشغل أوقاته في بناء هذه القرية الصغيرة لمدة 4 أعوام.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

الفنانة الروسية ماريا كوميسا تعتنق الإسلام وتحيي العادات العثمانية في لوحاتها

الروسية ماريا كوميسا رسامة وفنانة سيراميك تقوم بالتعريف بالثقافة والتراث التركيين في معرض افتتحته في موسكو (الأناضول)

شاهد- عمليات حسابية صعبة وتواريخ ضاربة في القدم.. بائع عراقي جائل يحلها في لحظات وبطريقة باهرة

(الجزيرة)

فنان إيطالي يبيع منحوتة غير موجودة مقابل 18 ألف دولار.. فما الذي حصل عليه المشتري؟

الفنان التشكيلي الإيطالي سالفاتوري غاراو (الصحافة الإيطالية)

غيرت حياة 35 صيادا يمنيا.. قطعة عنبر قيمتها 1.5 مليون دولار في جثة حوت

مجموعة من الصيادين اليمنيين الذين وجدوا العنبر بجثة الحوت (بي بي سي)
الأكثر قراءة

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز مدة شهر؟

على وقع خلافات إسرائيلية بشأن "مسيرة الأعلام".. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وحملة اعتقالات بالضفة والقدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم (قسطل)

انهيار اقتصادي مؤلم.. هذا ما تنذر به فقاعة الأسعار العالمية

البنوك المركزية الرئيسية في العالم تصر على سياساتها النقدية المتساهلة (غيتي إيميجز)

يسيئون خلالها للإسلام ونبيه ومقدساته.. تاريخ "مسيرة الأعلام" في القدس وأسباب حرص المستوطنين على تنظيمها

يتعمّد المستوطنون إيقاع الأذى النفسي والمادي بالفلسطينيين خلال المسيرة (رويترز)