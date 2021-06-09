خلصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إلى أنه من الآمن استهلاك "ديدان الطحين"، إما في شكل حشرة كاملة مجففة أو مسحوق حشرة.

وتقول مجلة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية في تقريرها إن البسكويت أو المعكرونة المصنوعة من ديدان الطحين الصفراء المجففة ستدخل قريبا أطباق الأوروبيين، فقد سمحت الدول الأعضاء أوائل مايو/أيار الماضي -ولأول مرة- بإمكانية بيع الحشرات بوصفها غذاء.

وفي إطار هذا الضوء الأخضر التنظيمي، "وافقت الدول الأعضاء على اقتراح من المفوضية الأوروبية يسمح باستخدام ديدان الطحين الصفراء المجففة لتكون غذاء جديدا"، حسب ما أعلنته المفوضية. وأضافت أنه "يمكن استهلاك الحشرة مجففة بوصفها وجبة خفيفة، أو ضمن عدد من المنتجات الغذائية في شكل مسحوق، كما في منتجات البروتين أو البسكويت أو المعكرونة".

المنتجات القائمة على الحشرات غنية جدًّا بالبروتين والمعادن والفيتامينات والألياف والأحماض الصحية (غيتي)

وتضيف المجلة أنه يمكن أن تساعد المنتجات القائمة على الحشرات (الغنية جدًّا بالبروتين والمعادن والفيتامينات والألياف وكذلك الأحماض الدهنية الصحية وأوميغا 6 و3) في منع نقص المغذيات، وفقًا للشركات العاملة في هذا القطاع.

وتصف منظمة الأغذية والزراعة الحشرات بأنها "مصدر غذائي صحي ومغذٍ للغاية". ويمكن أن تشكّل "مصدر بروتين بديلا لدعم الانتقال إلى نظام غذائي أكثر استدامة"، حيث إن تربية الحشرات لها بصمة بيئية محدودة مقارنة بمصادر البروتين الأخرى، كما تقول المفوضية.

وتم بالفعل التسويق للحشرات في الاتحاد الأوروبي، خاصة في متاجر البقالة العضوية، لأن بعض الدول شعرت بأنها غير مشمولة باللوائح الأوروبية السابقة بشأن "الأطعمة الجديدة" التي تحتاج للحصول على إذن بالبيع.

التقديرات تشير إلى أن ملايين البشر يستهلكون ألف نوع من الحشرات في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية (الفرنسية)

حشرات تستهلك في قارات أخرى

وتقول المجلة إن اللوائح المطبقة منذ يناير/كانون الثاني 2018 تعتبر الحشرات غذاء يحتاج للحصول إلى تصريح تسويق. وتشير التقديرات إلى أن ملايين البشر يستهلكون ألف نوع في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. لكن مزارع الحشرات في الاتحاد الأوروبي تُستخدم بشكل أساسي لإطعام حيوانات المزرعة، خاصة الأسماك. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على التفويض الأوروبي "في الأسابيع المقبلة".

ورحبت شركة أغرونيتريس الفرنسية -التي طلبت من الاتحاد الأوروبي عام 2018 السماح لها بتسويق المواد الغذائية المصنوعة من ديدان الطحين- بالحصول على "فرصة ذهبية فريدة حاليًا في أوروبا". وتستفيد الشركة من حصرية تدوم 5 سنوات لتسويق حشراتها، كما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتم تقديم 11 طلبًا تسويقيًا إضافيًا للحشرات إلى الاتحاد الأوروبي. وتركز الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية -ومقرها بارما الإيطالية- بشكل خاص على صراصير الليل والجنادب.