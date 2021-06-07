باع الفنان التشكيلي الإيطالي سالفاتوري غاراو مؤخرا منحوتة غير مرئية في مزاد علني مقابل 15 ألف يورو، (أكثر من 18 ألف دولار).

وفي تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (newsweek) الأميركية، تقول الكاتبة سارة سانتورا إن غاراو (67 عاما) حدد السعر الأولي للمنحوتة غير الموجودة بين 6 آلاف و9 آلاف يورو، قبل أن يرفع السعر بعد أن وصلته العديد من العروض.

منحوتة "غير مادية"

ويحمل العمل اسم "أنا" باللغة الإيطالية (Io Sono)، وهي منحوتة "غير مادية"، أي أنها غير موجودة أساسا. وقد تعرض الفنان الإيطالي للكثير من الانتقادات بسبب بيع شيء غير موجود، لكنه جادل بأن عمله الفني ليس "لا شيء"، بل هو "الفراغ".

وقال غاراو لصحيفة "آس" الإسبانية إن "الفراغ ليس أكثر من مساحة مليئة بالطاقة، وحتى لو أفرغناه ولم يتبق شيء، فإن اللاشيء له وزن، وذلك وفقا لمبدأ الريبة لهايزنبرغ. لذلك، فإن اللاشيء له طاقة تتكثف وتتحول إلى جسيمات في داخلنا".

وذكر موقع "إيطاليا 24 نيوز" (italy24news) أن غاراو طالب بوضع المنحوتة في منزل خاص ضمن مساحة يبلغ طولها حوالي 5 أقدام وعرضها 5 أقدام. ونظرا لعدم وجود القطعة الفنية من الأساس، فلا داعي لأي إضاءة من نوع خاص أو ظروف مناخية محددة للحفاظ عليها.

هذا ما سيحصل عليه المشتري؟

وأشارت تقارير إخبارية متعددة إلى أن الشيء الوحيد الملموس الذي سيحصل عليه المشتري، هو شهادة ملكية موقعة ومختومة من غاراو.

وأضافت الكاتبة أن هذا العمل ليس أول منحوتة غير مرئية يبيعها غاراو، ففي الشهر الماضي عرض الفنان الإيطالي منحوتة أخرى غير مادية أطلق عليها اسم "بوذا متأملا"، و"عرضها" في ساحة ديلا سكالا بمدينة ميلانو، ونشر مقطع فيديو "للمنحوتة" على صفحته في إنستغرام.

ويذكر الفيديو أن المنحوتة "موجودة الآن وستبقى في هذا الفضاء إلى الأبد. أنت لا تراها لكنها موجودة. إنها مصنوعة من الهواء والروح". وتهدف المنحوتة -وفقا لغاراو- إلى "تحفيز" خيال المشاهد.

ويقول غاراو لصحيفة آس عن منحوتاته غير المرئية "عندما أقرر عرض منحوتة غير مادية في مساحة معينة، فإن تلك المساحة ستجمع قدرا من الأفكار في نقطة محددة، مما يخلق منحوتة تتخذ الأشكال الأكثر تنوعا، حسب ما يُظهره الاسم الذي أختاره".