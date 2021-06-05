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يعانق السماء.. بالفيديو- مشهد مذهل لحركة إعصار بالصين

ظهر الإعصار كأنه يحفر في باطن الأرض فتسبب بخسائر في الممتلكات لأهالي القرى التي مرّ عليها.

مشهد مذهل لحركة إعصار بالصين تسبب بخسائر في الممتلكات لأهالي القرى التي مرّ عليها (مواقع التواصل)
مشهد مذهل لحركة إعصار بالصين تسبب بخسائر في الممتلكات لأهالي القرى التي مرّ عليها (مواقع التواصل)
5/6/2021-|آخر تحديث: 5/6/202104:48 PM (مكة المكرمة)

التقط أحد السكان المحليين بمدينة هاربين بمقاطعة هيلونغ غيانغ شمالي الصين مقطعًا مصورًا للإعصار الذي ضربها يوم الثلاثاء الماضي، وقد امتدت موجاته من الأرض إلى السماء ويحوم مُلقيًا بالحطام حوله.

وظهر الإعصار كأنه يحفر في باطن الأرض فتسبب ذلك بخسائر في الممتلكات لأهالي القرى التي مرّ عليها.

وأعلنت السلطات المحلية وفاة أحد الأشخاص وإصابة 16 آخرين، وتم إجلاء العشرات من بيوتهم لإنقاذهم.

المصدر : وكالة سند

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