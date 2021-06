التقط أحد السكان المحليين بمدينة هاربين بمقاطعة هيلونغ غيانغ شمالي الصين مقطعًا مصورًا للإعصار الذي ضربها يوم الثلاثاء الماضي، وقد امتدت موجاته من الأرض إلى السماء ويحوم مُلقيًا بالحطام حوله.

This is one of the most violent motion I've ever seen in China. The drillbit tornado occurred in HeiLongJiang Province yesterday really reminds me of the Dalton MN EF4 last year. pic.twitter.com/atlC4JmKP0

— Eric Wang (@Ericwang1101) June 1, 2021