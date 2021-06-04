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شاهد- في مشهد غير مألوف.. بيض طيور النورس يغطي إحدى الجزر الكويتية

جزيرة كُبَّر الكويتية تعتبر ملاذا آمنا للطيور المستوطنة والمهاجرة (مواقع التواصل)
جزيرة كُبَّر الكويتية تعتبر ملاذا آمنا للطيور المستوطنة والمهاجرة (مواقع التواصل)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202108:50 PM (مكة المكرمة)

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو يوثق مشهدا لطيور النورس في إحدى الجزر الكويتية، إذ يظهر سطح جزيرة كُبَّر وهو مغطى ببيض طيور النورس التي تقطنها.

وتعد جزيرة كُبَّر ملاذا آمنا للطيور المستوطنة والمهاجرة، ولا سيما طيور "الخرشنة" أو خطاف البحر التي تهاجر إليها لتتكاثر فيها.

وتحظى الجزيرة باهتمام الهيئة العامة للبيئة لما تضمه من بيئة فطرية نادرة، كما تشهد حملات متواصلة لتنظيف شواطئها وشعابها المرجانية تنظمها العديد من الجهات المعنية والفرق التطوعية؛ حرصا على حماية بيئتها من التلوث.

المصدر : وكالة سند

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