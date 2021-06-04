تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو يوثق مشهدا لطيور النورس في إحدى الجزر الكويتية، إذ يظهر سطح جزيرة كُبَّر وهو مغطى ببيض طيور النورس التي تقطنها.

الطيور المهاجرة في جزيره كبر pic.twitter.com/DJphgm3keo — ‎MADE IN KWT (@965_Kuwait_) May 31, 2021

وتعد جزيرة كُبَّر ملاذا آمنا للطيور المستوطنة والمهاجرة، ولا سيما طيور "الخرشنة" أو خطاف البحر التي تهاجر إليها لتتكاثر فيها.

وتحظى الجزيرة باهتمام الهيئة العامة للبيئة لما تضمه من بيئة فطرية نادرة، كما تشهد حملات متواصلة لتنظيف شواطئها وشعابها المرجانية تنظمها العديد من الجهات المعنية والفرق التطوعية؛ حرصا على حماية بيئتها من التلوث.