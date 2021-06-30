منها دموع الحليب وأقوى صرخة.. تعرف على أغرب الأرقام القياسية في موسوعة غينيس

الطفل الباكستاني أحمد خان استمر في الحملقة لمدة 3 دقائق و5 ثوان، متفوقا على صاحب الرقم القياسي السابق.

تضيف موسوعة غينيس العالمية كل سنة مجموعة من الأرقام القياسية الجديدة، ويقوم بعض الأشخاص بأشياء في منتهى الغرابة حتى يُسجلوا أسماءهم ضمن القائمة.

وفي تقرير نشره موقع "غود هاوس" (goodhouse) في نسخته الروسية، تستعرض الكاتبة كسينيا إلتشينكو بعضا من أغرب الأرقام القياسية العالمية المسجّلة بالموسوعة.

ديفرات آناند جيتيغونكار صنع منحوتة من الزبدة تزن 1.5 طن (مواقع التواصل)

منحوتة المارغرين (الزبدة)

اكتسب الطباخ ديفرات آناند جيتيغونكار شعبية كبيرة بالهند من خلال براعته في صنع منحوتات وتماثيل كبيرة صالحة للأكل. استطاع عام 2017 أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن صنع باستخدام المارغرين (نوع من الزبدة) نسخة مطابقة للأصل من منحوتة تريمورتي التمثال الشهير الذي يدمج صور 3 آلهة هندوسية. واستغرق 10 أيام لعمل هذه المنحوتة التي تزن 1.5 طن، ويبلغ ارتفاعها 1.85 متر.

وانغ ويباو حقق الرقم القياسي للوقوف على اليدين عام 2008 (مواقع التواصل)

الوقوف على اليدين

وحقق الصيني وانغ ويباو عام 2008 الرقم القياسي العالمي في الوقوف على السبابة والوسطى، بتوقيت 19.23 ثانية.

أقوى صرخة

فازت جيل دريك، وهي أم لطفلين من مدينة كينت الإنجليزية، بلقب صاحبة الصرخة الأقوى في العالم، حيث أحدثت صوتًا بقدرة 129 ديسيبل، وهو أقل بـ 10 ديسيبل فقط من صوت الطائرة عند اشتغالها. وقد أكدت جيل أنها نادراً ما تستخدم هذه المهارة غير العادية التي اكتشفتها صدفة أثناء رحلة إلى لندن.

أحمد خان يمتلك جمجمة فريدة تمكنه من إخراج عينيه بسهولة من مكانهما الطبيعي (مواقع التواصل)

أطول حملقة

اشتهر الباكستاني أحمد خان بعد ظهوره في برنامج الكاتب ديميتري كوماروف "العالم من الداخل إلى الخارج". ويمتلك صاحب هذه "الموهبة" جمجمة فريدة تمكنه من إخراج عينيه بسهولة من مكانهما الطبيعي، وإبقائهما على هذا الوضع فترة طويلة. وقدم له البرنامج الدعم للقاء ممثلي موسوعة غينيس، وقد استمر في الحملقة 3 دقائق و5 ثوان، متفوقا على صاحب الرقم القياسي السابق.

ضفيرة اصطناعية طولها 820 مترا

صمّم الصربي نيكولا كوليسيتش عام 2013 أطول ضفيرة شعر اصطناعية في العالم. حيث بلغ طولها 820 مترًا و29 سنتيمترا.

يلتهم 12 هامبرغر في 3 دقائق

عام 2014، أثناء مشاركته في برنامج إيطالي، تناول الياباني تاكيرو كوباياشي 12 قطعة هامبرغر في 3 دقائق، وتمكن بذلك من دخول موسوعة غينيس.

جوليان تشيكلي الأفضل في تقليد باتمان حتى الوقت الراهن (مواقع التواصل)

تقليد باتمان مع 23 ميزة

عام 2015، صنع الأيرلندي جوليان تشيكلي نسخة طبق الأصل من زي باتمان، مع 23 ميزة، بما في ذلك قاذفة نارية وجهاز تتبع وقنبلة دخان. بهذا، قدّم تشيكلي النسخة الأكثر تقدمًا من أزياء الأبطال الخارقين حتى الوقت الراهن.

كلب يتحدى الأمواج

يعتبر ركوب الأمواج تحديا في حد ذاته بالنسبة للكلاب، غير أن هذا الكلب الأسترالي تمكن من الصمود أمام موجة يبلغ ارتفاعها 107.2 أمتار.

أطول ساقين

دخلت الأميركية ماكي كارين (17 عامًا) مؤخرا موسوعة غينيس باعتبارها صاحبة أطول ساقين في العالم، بـ 135 سنتيمترا، متجاوزة بذلك حاملة الرقم القياسي السابقة الروسية إيكاترينا ليسينا.

التركي إيلكر يلماز سجل بموسوعة غينيس بفضل إطلاق الحليب من عينيه (مواقع التواصل)

دموع الحليب

دخل التركي إيلكر يلماز موسوعة غينيس بفضل إطلاق الحليب من عينيه. في الحقيقة، يعاني هذا المواطن منذ الولادة من خلل في الغدة الدمعية وتجويف غير عادي بين الجفون والأنف. فبعد إدخال الحليب عبر الأنف، يمكن إطلاقه بسهولة من العينين.

حمام الثلج

حطم الصيني جين سونغهاو الرقم القياسي العالمي في قضاء أطول وقت في الثلج دون ملابس. في يناير/كانون الثاني 2011، جلس عارياً في الثلج لمدة 46 دقيقة و7 ثوانٍ.