لحظة مرعبة.. بالفيديو- امرأة تحارب دبا ضخما وتدفعه من أعلى جدار الحديقة

نشر ناشط عبر موقع "تيك توك" مقطع فيديو مرعبا لامرأة تدعى بريندا في مدينة كاليفورنيا الأميركية، وهي تدفع دبا ضخما من أعلى جدار حديقة منزلها لتحمي كلابها.

ويظهر في مقطع الفيديو -الذي نشره حساب "bakedlikepie" عبر تيك توك- امرأة تركض بسرعة كبيرة نحو دب تسلق جدار حديقة منزلها لتدفعه عن الجدار، وتلتقط كلابها بسرعة كبيرة وتهرب.

وبينت وسائل إعلام محلية أن "تصوير اللقطات تم بواسطة كاميرات مراقبة المنزل في منزل هيلي، ابن عم بريندا في كاليفورنيا".

My cousin Hailey yeeted a bear off her fence today and saved her dogs. How was your Memorial Day?! (WTF?!) #ohno #badass #brave #fight #bear

