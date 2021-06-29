ارتفاع درجات الحرارة يجبر الأفاعي على الخروج من الأدغال، لتزيد من غلة الصيد وبيع سمومها لتجار متخصصين في هذا المجال

ديالى- يتنقل العراقي حيدر كوبرا (50 عاما) من هذا البستان إلى ذاك كل يوم بحثا عن الأفاعي، وتحديدا السامة منها لاصطيادها بمساعدة فريقه الصغير المتكوّن من نجله، ونجل أخيه في قضاء خالص بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد التي تعتبر من أكثر المناطق التي تنتشر فيها الأفاعي الأكثر خطورةً على مستوى البلاد.

ونجا كوبرا من 12 لدغة سامّة من أفاعي حاول اصطيادها، ليتحوّل جسمه بذلك إلى لغز باكتسابه مناعة كبيرة، تُساعده على مقاومة السموم التي يتلقاها من الأفاعي، وبات صيد الحيوانات السامة مهنته منذ عام 1990.

يساعد ارتفاع درجات الحرارة أثناء فصل الصيف على خروج الأفاعي من الأدغال، لتزيد من سخونة سوق الصيّاد العراقي، ولا سيما النوع الأخطر منها، ويقوم ببيع سمومها لتجار متخصصين في هذا المجال بـ"سوق الغزل" بالعاصمة بغداد.

بالإضافة إلى مهنته في صيد الأفاعي، يبث كوبرا فيديوهاته التعليمية والإرشادية حول الطرق الوقائية السليمة لاصطياد الأفاعي والعقارب والحيوانات السامة الأخرى من خلال عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.