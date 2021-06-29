البث الحي
منوعات|عراق

يروج لطريقته على مواقع التواصل- شاهد.. عراقي يصطاد أخطر الأفاعي ويقاوم سمومها

ارتفاع درجات الحرارة يجبر الأفاعي على الخروج من الأدغال، لتزيد من غلة الصيد وبيع سمومها لتجار متخصصين في هذا المجال

صلاح حسن بابان
29/6/2021

ديالى- يتنقل العراقي حيدر كوبرا (50 عاما) من هذا البستان إلى ذاك كل يوم بحثا عن الأفاعي، وتحديدا السامة منها لاصطيادها بمساعدة فريقه الصغير المتكوّن من نجله، ونجل أخيه في قضاء خالص بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد التي تعتبر من أكثر المناطق التي تنتشر فيها الأفاعي الأكثر خطورةً على مستوى البلاد.

ونجا كوبرا من 12 لدغة سامّة من أفاعي حاول اصطيادها، ليتحوّل جسمه بذلك إلى لغز باكتسابه مناعة كبيرة، تُساعده على مقاومة السموم التي يتلقاها من الأفاعي، وبات صيد الحيوانات السامة مهنته منذ عام 1990.

يساعد ارتفاع درجات الحرارة أثناء فصل الصيف على خروج الأفاعي من الأدغال، لتزيد من سخونة سوق الصيّاد العراقي، ولا سيما النوع الأخطر منها، ويقوم ببيع سمومها لتجار متخصصين في هذا المجال بـ"سوق الغزل" بالعاصمة بغداد.

بالإضافة إلى مهنته في صيد الأفاعي، يبث كوبرا فيديوهاته التعليمية والإرشادية حول الطرق الوقائية السليمة لاصطياد الأفاعي والعقارب والحيوانات السامة الأخرى من خلال عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

شاهد.. كفيف عراقي أذهل من حوله بإتقانه إصلاح الدراجات النارية ومعرفة عطلها بلسانه

ثامر جبار كفيف منذ ولادته أذهل المقربين من حوله عبر احترافه تصليح الدراجات النارية من خلال تحسس العطل بلسانه، كما يمتلك ورشة لتصليح المواد الكهربائية والهواتف النقالة، ويتصف بالتفاني في عمله.

17/6/2021
المزيد من منوعات

دعما للقضية الفلسطينية.. الرئيس الفنزويلي يظهر مرتديا الكوفية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالكوفية الفلسطينية ويرفع إشارة التأييد (مواقع التواصل)

أشياء تستخدمها في حياتك اليومية لكنك لا تعرف الغرض من صنعها أو طريقة استعمالها

تحتوي معظم لوحات المفاتيح على نتوءات صغيرة على الحرفين &#34;إف&#34; (F) و&#34;جيه&#34; (J)، لتساعدنا في التعرف على الأزرار دون النظر للوحة (بيكسلز)

راكب يقفز من طائرة على وشك الإقلاع.. فماذا حدث له؟

راكب فتح باب الطوارئ بالقوة وقفز من الطائرة المتحركة وهي على وشك الإقلاع (رويترز)

شاهد.. رئيس جنوب أفريقيا يتعرض للسرقة على الهواء مباشرة

الرئيس الجنوب أفريقي لحظة إعلان سرقة جهاز الآيباد الخاص به (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

جبهة تيغراي: سيطرنا بالكامل على عاصمة الإقليم ونلاحق القوات الإثيوبية

(الجزيرة)
logo

حين احتلت بريطانيا القدس وأجبرت المصريين على قتال الأتراك

مزايا النظام الغذائي العسكري.. خطة إنقاذ عاجلة لخسارة الوزن قبل المناسبات

مزايا النظام العسكري على المدى القصير مفيدة بصورة واضحة في فقدان الوزن (غيتي)

توقعات بتورط شخصيات مصرية مهمة.. القبض على حسن راتب بتهمة تهريب الآثار

حسن راتب امتلك العديد من المشروعات الكبرى خصوصا في سيناء (مواقع التواصل)