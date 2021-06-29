دعما للقضية الفلسطينية.. الرئيس الفنزويلي يظهر مرتديا الكوفية

مارتا مارتن: أشكرك سيدي الرئيس على تضامنك الدولي، كونك نموذجا للنضال ضد الإمبريالية، ولتحيا فنزويلا ذات السيادة
نشرت الناشطة السياسية مارتا مارتن -على حسابها الشخصي في تويتر مساء أول أمس الأحد- صورا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية.
Gracias Presidente @NicolasMaduro por tu solidaridad internacionalista y por ser ejemplo de lucha anti-Imperialista. ¡Viva Venezuela soberana! ¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/Go1IMB3IUd
— Martita🔻 (@MartaMartnMorn) June 27, 2021
وعبرت مارتا عن شكرها لمادورو على دعمه للقضية الفلسطينية قائلة "أشكرك سيدي الرئيس على تضامنك الدولي، كونك نموذجا للنضال ضد الإمبريالية، ولتحيا فنزويلا ذات السيادة".