دعما للقضية الفلسطينية.. الرئيس الفنزويلي يظهر مرتديا الكوفية

مارتا مارتن: أشكرك سيدي الرئيس على تضامنك الدولي، كونك نموذجا للنضال ضد الإمبريالية، ولتحيا فنزويلا ذات السيادة

نشرت الناشطة السياسية مارتا مارتن -على حسابها الشخصي في تويتر مساء أول أمس الأحد- صورا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ينحني لتقليده الكوفية الفلسطينية (مواقع التواصل)

Gracias Presidente @NicolasMaduro por tu solidaridad internacionalista y por ser ejemplo de lucha anti-Imperialista. ¡Viva Venezuela soberana! ¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/Go1IMB3IUd — Martita🔻 (@MartaMartnMorn) June 27, 2021

وعبرت مارتا عن شكرها لمادورو على دعمه للقضية الفلسطينية قائلة "أشكرك سيدي الرئيس على تضامنك الدولي، كونك نموذجا للنضال ضد الإمبريالية، ولتحيا فنزويلا ذات السيادة".

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يبدو مبتسما وهو يضع الكوفية الفلسطينية (مواقع التواصل)