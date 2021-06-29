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منوعات|فنزويلا

دعما للقضية الفلسطينية.. الرئيس الفنزويلي يظهر مرتديا الكوفية

مارتا مارتن: أشكرك سيدي الرئيس على تضامنك الدولي، كونك نموذجا للنضال ضد الإمبريالية، ولتحيا فنزويلا ذات السيادة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالكوفية الفلسطينية ويرفع إشارة التأييد (مواقع التواصل)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالكوفية الفلسطينية ويرفع إشارة التأييد (مواقع التواصل)
29/6/2021

نشرت الناشطة السياسية مارتا مارتن -على حسابها الشخصي في تويتر مساء أول أمس الأحد- صورا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ينحني لتقليده الكوفية الفلسطينية (مواقع التواصل)

وعبرت مارتا عن شكرها لمادورو على دعمه للقضية الفلسطينية قائلة "أشكرك سيدي الرئيس على تضامنك الدولي، كونك نموذجا للنضال ضد الإمبريالية، ولتحيا فنزويلا ذات السيادة".

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يبدو مبتسما وهو يضع الكوفية الفلسطينية (مواقع التواصل)
المصدر : وكالة سند
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