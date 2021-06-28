لا تُصنع علاقات الملابس من خشب الأرز لأغراض جمالية فحسب، بل لأنه يقاوم العث والحشرات الأخرى التي قد تعلق بالثياب.

هناك الكثير من الأشياء التي تعترضنا في حياتنا اليومية، لكننا لا نعرف الغرض من صنعها أو طريقة استخدامها على الوجه الصحيح.

يستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي في هذا التقرير عددا من تلك الأشياء، ويوضح الغرض الأساسي من وجودها وكيفية استخدامها.

ثقب تحت صنبور حوض الحمام

تحتوي أغلب أحواض الحمام المنزلية على ثقب دائري تحت الصنبور، وقد يعتقد البعض أنه غير مفيد، ولكنه يخدم غرضين، أولا: عدم فيضان الماء، وثانيا: مرور الهواء إلى الجزء الداخلي من الحوض.

ثقب المغسلة الدائري تحت الصنبور يمنع فيضان الماء، ويسمح بمرور الهواء للجزء الداخلي من الحوض (بيكسلز)

المسننات في عود تنظيف الأسنان

تحتوي بعض أعواد تنظيف الأسنان على مسننات صغيرة في الجزء العلوي، والهدف منها ليس جماليا. فبعد استخدام العود، تساعدك المسننات في كسر جزء منه، ثم وضع الجزء الذي لامس الأسنان فوق الجزء النظيف حتى لا تتراكم الجراثيم على الطاولة.

المسننات تساعد في كسر الجزء الذي لامس الأسنان ووضعه فوق الجزء النظيف حتى لا تتراكم الجراثيم على الطاولة (مواقع التواصل)

درج الفرن

قد تضع الكثير من النساء أواني المطبخ في الدرج الموجود أسفل الفرن، ولكن تلك الأدراج مخصصة في الواقع للحفاظ على الطعام ساخنا إلى أن يحين موعد تناوله.

الدرج الموجود أسفل الفرن مخصص للحفاظ على الطعام ساخنا إلى أن يحين موعد تناوله (بيكسلز)

المربع الموجود على حقائب الظهر

تحتوي الكثير من حقائب الظهر مربعا صغيرا بفتحتين يُشبه "أنفا مفطلحا"، وهو يُستخدم لتمرير رباط الحذاء وتعليقه على الحقيبة إذا قررت المشي حافيا خلال نزهتك على الأقدام.

بعض حقائب الظهر فيها مربع صغير بفتحتين يُستخدم لتعليق الحذاء إذا قررت المشي حافيا (غيتي)

علاقات الملابس من خشب الأرز

لا تُصنع علاقات الملابس من خشب الأرز لأغراض جمالية فحسب، بل هي أكثر فائدة من العلاقات البلاستيكية أو المعدنية في مقاومة العث والحشرات الأخرى التي قد تعلق بالثياب.

علاقات الملابس المصنوعة من خشب الأرز مقاومة للعث والحشرات التي قد تعلق بالثياب (بيكسلز)

نتوءات على أزرار لوحة المفاتيح

تحتوي معظم لوحات المفاتيح على نتوءات صغيرة على الحرفين "إف" (F) و"جيه" (J)، وهما زرا الحرفين "ن" و"ب" باللغة العربية، وهي تساعدنا في التعرف على الأزرار دون الحاجة إلى النظر إلى لوحة المفاتيح.

حلقة قماش في الجزء الخلفي من الحذاء تُستخدم الحلقة الموجودة أعلى الجزء الخلفي من الحذاء لتعليقه على الحبل إذا قمت بغسله، أو لف الرباط حول الكاحل، وهو أمر مفيد للغاية عندما تمشي مسافات طويلة.

الحلقة أعلى الجزء الخلفي من الحذاء لتعليقه إذا قمت بغسله، أو لف الرباط حول الكاحل (بيكسلز)

صافرة حقيبة الظهر

تحتوي الكثير من حقائب الظهر على صفارات مُدمجة بأطراف أحزمة الصدر، وهي مفيدة جدا إذا وقعت في مأزق واحتجت إلى المساعدة في مكان مهجور.

صافرة حقيبة الظهر مفيدة إذا وقعت في مأزق واحتجت للمساعدة في مكان مهجور (بيكسلز)

أشرطة على الطريق

تعد هذه المطبات الصغيرة "الدَّمْدَمَة" (Rumble strips) -والتي تُعرف أيضا باسم الخطوط النائمة أو الخطوط الصوتية، وهي مصنوعة من المعدن أو البلاستيك- من خاصيات الأمان على الطرقات، حيث تساعد على تنبيه السائقين من وجود أخطار محتملة من خلال الاهتزاز والصوت الذي تصدره عند احتكاك العجلات بها.

الخطوط النائمة أو الصوتية من خاصيات الأمان على الطرقات لتنبيه السائقين للأخطار المحتملة (بيكسلز)

دراجات ذات هيكل منخفض

قد تعتقد أن هيكل الدراجة الهوائية المنخفض مقارنة بدراجات الرجال صُنع خصيا للنساء القصيرات، لكنه يخدم في الواقع غرضا آخر. فقد صُممت الدراجات ذات الهيكل المنخفض خصيصا للنساء اللواتي يرتدين التنانير والفساتين، حتى يتسنى لهن القيادة بحرية.