أثار إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن سرقة جهاز "الآيباد" (iPad) الخاص به، خلال مؤتمر صحفي في كيب تاون، سخرية واسعة عبر منصات التواصل.

وأظهر مقطع فيديو متداول من المؤتمر، رامافوزا، وهو يقول "كان معي جهاز آيباد خاص بي، هل تعرفون إلى أين أُخذ الآيباد الخاص بي؟ هذه مشكلة تسليم أدواتك إلى أشخاص آخرين دائما".

وأضاف "من الأفضل عادة الاحتفاظ بكل هذه الأشياء معي طوال الوقت، كان معي جهاز آيباد، لقد كان في يدي، لقد ذهب -وعلى ما يبدو- لقد فقدته".

That moment when you think your iPad has been stolen. pic.twitter.com/zZkZExDgy2 — Law. Business. Politics. (@MightiJamie) June 22, 2021

وسخر مغردون من إعلان الرئيس الجنوب أفريقي؛ حيث قاموا بتصميم مقطع الفيديو على مقطوعات من الموسيقى و"الميمز"، متسائلين في الوقت نفسه عن هوية السارق.

وكانت اللقطة يوم الثلاثاء الماضي خلال الإعلان عن إنشاء هيئة الموانئ الوطنية "ترانسنت" (Transnet) بوصفها شركة فرعية مستقلة، وقال مديرها العام -بحسب صحف محلية- إن الجهاز لم يسرق، ولكن الرئيس أراد الإشارة إلى طول مدة الانتظار من أجل إحضار الآيباد، قبل بدء كلمته لوسائل الإعلام.

President Cyril Ramaphosa’s iPad was reportedly stolen during a presser where he was presenting on measures to improve the performance of South Africa’s ports. pic.twitter.com/6at31h9cf3 — Bojang Bakzo (@BakzoBojang) June 24, 2021

Leaked from Ramaphosa's IPad 😂😂😂😂 pic.twitter.com/9N2iTHWyHz — K U L A N I (@kulanicool) June 22, 2021