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نال سخرية واسعة.. بالفيديو- رئيس جنوب أفريقيا يتعرض للسرقة على الهواء مباشرة

الرئيس سيريل رامافوزا: من الأفضل الاحتفاظ بكل الأشياء معي طوال الوقت؛ كان معي جهاز آيباد في يدي، لقد ذهب -وعلى ما يبدو- لقد فقدته.

الرئيس الجنوب أفريقي لحظة إعلان سرقة جهاز الآيباد الخاص به (مواقع التواصل)
الرئيس الجنوب أفريقي لحظة إعلان سرقة جهاز الآيباد الخاص به (مواقع التواصل)
27/6/2021

أثار إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن سرقة جهاز "الآيباد" (iPad) الخاص به، خلال مؤتمر صحفي في كيب تاون، سخرية واسعة عبر منصات التواصل.

وأظهر مقطع فيديو متداول من المؤتمر، رامافوزا، وهو يقول "كان معي جهاز آيباد خاص بي، هل تعرفون إلى أين أُخذ الآيباد الخاص بي؟ هذه مشكلة تسليم أدواتك إلى أشخاص آخرين دائما".

وأضاف "من الأفضل عادة الاحتفاظ بكل هذه الأشياء معي طوال الوقت، كان معي جهاز آيباد، لقد كان في يدي، لقد ذهب -وعلى ما يبدو- لقد فقدته".

وسخر مغردون من إعلان الرئيس الجنوب أفريقي؛ حيث قاموا بتصميم مقطع الفيديو على مقطوعات من الموسيقى و"الميمز"، متسائلين في الوقت نفسه عن هوية السارق.

وكانت اللقطة يوم الثلاثاء الماضي خلال الإعلان عن إنشاء هيئة الموانئ الوطنية "ترانسنت" (Transnet) بوصفها شركة فرعية مستقلة، وقال مديرها العام -بحسب صحف محلية- إن الجهاز لم يسرق، ولكن الرئيس أراد الإشارة إلى طول مدة الانتظار من أجل إحضار الآيباد، قبل بدء كلمته لوسائل الإعلام.

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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