يتكتم السويسريون عادة عن ماهية الهدايا التي تُمنح لرؤساء الدول الذين يحلّون ضيوفا في سويسرا، ولكن في اليوم التالي للقمة التاريخية التي جمعت بين الرئيسين الروسي والأميركي في جنيف أخيرا، تحدثت جملة من الأخبار عن حقيقة تقديم ساعة يدوية من العلامة التجارية نفسها لكليهما، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية للكاتب جوديكايل هيريل.

فقد غادر الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أول قمة جمعت بينهما في جنيف حاملين ساعة يدوية سويسرية الصنع من العلامة التجارية نفسها، وفق المصدر ذاته.

ما هي الهدية؟

قدم الرئيس السويسري غي بارميلين هدية إلى الرئيس الروسي ونظيره الأميركي، وفي حين أعلن بارميلين عن طريق الخطأ أن الهدية هي عدسة ضوئية عالية التقنية، نفت صحيفة "بليك" السويسرية ما جاء على لسان المجلس الفدرالي، وتبين أن الهدية المقدمة للرؤساء كانت ساعة سويسرية الصنع، وتحديدا أول ساعة ذكية من علامة تيسو.

ومثلت هذه الخطوة قفزة نوعية لنيكولا حايك، صاحب شركة مجموعة "سواتش" ومالك تيسو، وسلطت الضوء على هذا الابتكار الجديد السويسري الصنع الذي يتطلع إلى منافسة "جارمين" و"تاغ هوير" وساعات آبل الأخرى الموجودة في السوق.

مع العلم أن عملاق كوبرتينو يحقق من خلال ساعته الذكية معدل مبيعات يفوق إجمالي ما تحققه صناعة الساعات السويسرية.

الشركة لم تقدم الساعتين هدية بل دفعت السلطات الفدرالية السويسرية ثمنها (الأوروبية)

فكرة تقديم هدية!

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بليك"، عرض مستشارو غي بارميلين عليه فكرة تقديم ساعة تيسو إلى الرئيسين. وحسب ما ورد، طلب مسؤولو المجلس الفدرالي من تيسو تقديم معلومات عن نماذج ساعاتهم من أجل إهداء منتج مبتكر سويسري الصنع إلى الرئيسين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تقدم الساعتين هدية، بل دفعت السلطات الفدرالية السويسرية ثمنها الذي يعدّ مقبولا إلى حد ما (في حدود ألف يورو) لتقديمها إلى الرئيسين.

لماذا هذه الساعة الذكية بالذات؟

وفي مواجهة التقنيات الآسيوية والأميركية اتخذت مجموعة "سواتش" خيارا شجاعا، إذ أصدرت شركة تيسو أول ساعة لها تعمل باللمس عام 1999، في حين أصدرت أول ساعة ذكية عالية التقنية عام 2005، وفي 2014 أصدرت الشركة ساعة "تي توش إكسبير" (T Touch Expert) التي تعمل بالطاقة الشمسية.

مزايا الساعة الهجينة

وتتمتع هذه الساعة الهجينة الجديدة بجميع المزايا، ويعرف عشاق ساعة "تي توش إكسبير" بعض وظائفها الكلاسيكية مثل التعرف على الطقس ودرجة الحرارة.

وقد أضيفت إليها وظائف أخرى محدثة مثل عداد الخطوات والسعرات الحرارية والمسافة المقطوعة، فضلا عن الوقت وعرض منطقتين زمنيتين والتقويم.

وبمجرد الاتصال، ستعرض ساعة سواتش الحديثة الإشعارات والمكالمات الواردة، في حين يسمح التطبيق بإدارة المناطق الزمنية وسجلات الأنشطة وغيرها.

الساعة الهجينة الجديدة تتمتع بجميع مزايا الساعات الذكية مع كثير من المهام الجديدة (الأوروبية)

هل نرى الساعة على معصميهما؟

وستكشف المناسبات المقبلة التي سيظهر فيها الرئيسان عما إذا كانا سيرتديان الساعة أو لا. من جهته، قد يرتدي بايدن الساعة عند استخدام دراجته الذكية بيلوتون. وقد خلع جو بايدن ساعته من العلامة التجارية "سيكو"، التي ظهر بها طوال حملته الانتخابية، وعوضها بساعة "رولكس ديت جست" عند توليه الرئاسة.

أما بوتين فلم يبد رأيه بشأن الساعات السويسرية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وفي جميع المناسبات العلنية الرسمية، كان يرتدي الرئيس الروسي ساعة تحمل علامة "بلانكبين أكوا لونغ غراند ديت" (Blancpain Aqua Lung Grande Date) التي تبلغ قيمتها نحو 10 آلاف يورو.