في غضون عامين من ظهور علامات فقدان الذاكرة عليه لأول مرة، اضطر بيتر مارشال إلى التخلي عن عمله. وبعد عام من إصابته بالزهايمر في عام 2020 اضطرت زوجته ليزا (54 عاما) إلى ترك عملها أيضا لتهتم به وتقدم له الرعاية اللازمة بدوام كامل.

ومع تطور المرض، أصبح بيتر (56 عاما) يشير إلى ليزا على أنها "الشخص المفضل لديه". تدهورت ذاكرته بشدة ونسي بيتر -الذي كان يعمل في مجال الخدمات المالية- زواجهما الذي أقاماه في جزر توركس وكايكوس عام 2009.

مع تطور المرض، أصبح بيتر يشير إلى زوجته على أنها "الشخص المفضل لديه"(صورة تعبيرية-شترستوك)

هل تود الزواج؟

وقال الكاتب ديفيد تشارتر -في تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" (the times) البريطانية- إنه في أحد الأيام من العام الماضي (2020) كانا يشاهدان لقطات من زفاف على التلفزيون عندما نظر بيتر فجأة إلى زوجته قائلا "فلنتزوج" فسألته ليزا "هل تود الزواج؟".

وقالت ليزا لشبكة "إن بي سي نيويورك" (NBC New York) "لقد أجابني بنعم وكانت تعلو وجهه ابتسامة عريضة"، فأجبته "‘حسنا، فلنتزوج إذن، فهو لا يعرف أنني زوجته".

وفي اليوم التالي، نسي بيتر كل ما يتعلق بزواجهما، ولم يعد يتذكر أي شيء عن حفل زفافهما الذي أقاماه على جزيرة. ومع اقتراب الذكرى السنوية الـ20 للقائهما الأول هذا العام (2021) بدت فكرة الزواج منطقية بالنسبة إلى ليزا في محاولة لمواجهة التدهور السريع لحالة زوجها.

تم تنظيم حفل زفاف بيتر بمدينة هوليوك في ماساتشوستس بحضور العائلة والأصدقاء (شترستوك)

حفل الزفاف في هوليوك

وذكر الكاتب أن مختص خرف قد ساعد في إعداد خطة رعاية خاصة ببيتر ووافق على أن يكون القس الذي يزوجهما. وقد نظمت سارة بريهانت (32 عاما) -وهي ابنة ليزا من زواجها السابق قبل أن تلتقي ببيتر- حفل الزفاف بمدينة هوليوك في ماساتشوستس. وصرحت بريهانت لصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) "لقد كان زوج أمي إلى جانبي في بعض أصعب الأوقات بحياتي. بيتر عزيز على قلبي وأمي أفضل صديقة لي".

وقالت ليزا "لقد كنت أشعر بسعادة غامرة ولم أر بيتر بهذه السعادة منذ وقت طويل".

وأنشأت ليزا مدونة على فيسبوك بعنوان "أهلا بمرضى الزهايمر" لمساعدتها في التغلب على تحدي فقدان زوجها ذاكرته بشكل تدريجي. وفي هذا الشأن قالت ليزا "كنت أتلقى رسائل كل يوم من أشخاص يشكرونني لأنهم لا يشعرون بالوحدة بفضل هذه المدونة".

أخذت ليزا زوجها لأول مرة لإجراء الفحوصات بعد أن أصبح يواجه صعوبة في العثور على الكلمات اليومية. وقبل تشخيص زوجها بالمرض، كانت ليزا تعتقد أن مرض الزهايمر يصيب كبار السن فقط، لكنها اليوم أصبحت أكثر اطلاعا على المرض.

يحتاج بيتر لإشراف مستمر ولا يبدو أنه يتذكر حفل زفافه الثاني أيضا (صورة تعبيرية- شترستوك)

زفاف للمرة الثانية

اليوم، يحتاج بيتر لإشراف مستمر ولا يبدو أنه يتذكر حفل زفافه الثاني أيضا، ومن المحتمل أن تضطر ليزا قريبا إلى وضعه في دار رعاية، لكن في الوقت الحالي لا يزال بإمكانهما العيش معا. التقى الزوجان عام 2001 بعد مرور كليهما بالطلاق عندما كانا جارين في هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا.

وخلال إقامة ليزا وزوجها لزفافهما للمرة الثانية، كانت فرحته واضحة للجميع. قالت ليزا إن الزفاف الثاني خلق ذكريات لا تمحى، وبينما كانا يرقصان، همس لها زوجها ببضع كلمات في أذنها قائلا "شكرا لك على البقاء بجانبي".