قالت كريستين مصورة الجلسة "ضحكت بشدة! من كان يتوقع أنه عندما قلت لهذا الحصان أن يبتسم، كان سيفعل؟ أفضل جلسة أمومة على الإطلاق".

خطف حصان ضاحك الأضواء في أثناء جلسة تصوير لزوجين يستعدان لاستقبال مولودهما الجديد، في ولاية إنديانا الأميركية.

ويظهر الحصان ضاحكا، ويشارك الزوجين فرحتهما ناظرا إلى الكاميرا بابتسامة عريضة كأنه يسمع نكتة أو يدرك أن هناك صورا يتم التقاطها.

الحصان يشارك الزوجين فرحتهما ناظرا إلى الكاميرا بابتسامة عريضة كأنه يسمع نكتة (مواقع التواصل)

وقالت كريستين المصورة لهذه الجلسة عبر حسابها بمنصة فيسبوك "ضحكت بشدة! من كان يتوقع أنه عندما قلت لهذا الحصان أن يبتسم، كان سيفعل؟ أفضل جلسة أمومة على الإطلاق".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أميركية صور الحصان الضاحك في جلسة تصوير الأمومة، وسط إعجاب واسع من المعلقين الذين وصفوا الصور بأنها "الأفضل"، وأنها كانت قادرة بالفعل على جعلهم يضحكون عند رؤيتهم الحصان مبتسما بهذا الشكل.