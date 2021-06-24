يقول ريتشارد راينر، مرشد سياحي للمتنزهين: كان أوتزي يعيش قبل 5300 عام في هذا العالم الجبلي، حيث ننظر إلى قمم 3 دول معا، إيطاليا والنمسا وسويسرا.

يقوم فالنتين مولر (38 عاما) منذ عقد من الزمان، بإدارة مكان مخصص لممارسة الرماية ثلاثية الأبعاد في منطقة فينشجاو بمقاطعة جنوب تيرول (شمالي إيطاليا). وهو لا يقوم بتعليم ضيوفه كيفية استخدام القوس والسهم فقط؛ لكنه يعرفهم أيضا على كل شيء يتعلق بطرق الصيد في العصر الحجري.

يقول إن ذلك يعد أمرا مثيرا للاهتمام بشكل خاص بالنسبة لأسر مثل أسرته، حيث تتكون أسرته من أب وأم وابنتين (8 و12 عاما). ولا يوجد مكان أفضل من وادي شنالز، الواقع جنوب تيرول، ويمتد حتى جبال أوتزتال الألب لممارسة تجربة العصر الحجري.

اكتشاف جثة "أوتزي"عام 1991 يعتبر اكتشافا أثريا ثمينا كونها أقدم مومياء بشرية محفوظة بصورة طبيعية في العالم (الألمانية)

اكتشاف جثة (أوتزي)

وفي مكان ما يقع بين القرية والطبيعة، وبين المستوطنة والبرية، ربما كان يعيش أشهر رجل في العصر الحجري، وهو (رجل الثلج) أو (أوتزي) قبل نحو 5300 عام.

وكان اثنان من المتنزهين اكتشفا جثة (أوتزي) قبل نحو 30 عاما، وتحديدا في 19 سبتمبر/أيلول 1991. وكان يعتقد في البداية أن الجثة تعود إلى متسلق جبال لقي حتفه حديثا، ثم تحول الأمر فيما بعد بصورة تدريجية إلى اكتشاف أثري ثمين، حيث إن الجثة هي أقدم مومياء بشرية محفوظة بصورة طبيعية في العالم، ويبلغ عمرها 5300 عام.

ويتم حاليا عرض المومياء، التي قام أكثر من 500 عالم بفحصها، في مدينة بولتسانو الإيطالية، بعد أن تم وضعها داخل غرفة مبردة في متحف الآثار بجنوب تيرول، عند درجة حرارة ثابتة، وهي 6 درجات تحت الصفر.

قبعة "رجل الثلج" أو "أوتزي" هي جزء من المعرض الدائم الموجود في مدينة بوزين (الألمانية)

وتظهر عملية لترميم المومياء كيف كان من الممكن أن يبدو شكل أوتزي. وتقول بنات مولر إن رجل الثلج الذي تم العثور على جثته "لا يختلف كثيرا عن الناس حاليا، إنه أقصر بعض الشيء فقط".

وتم تسمية المومياء، التي تم حفظها بواسطة نهر جليدي، على اسم المكان الذي تم العثور عليها فيه، وهي جبال أوتزتال الألب.

وتقول ماجدالينا ألبير من مجمع "أركيوبارك" السياحي في وادي شنالز "في الواقع يجب أن يطلق عليها اسم شنالزي". وذلك بسبب العثور على حبوب لقاح من نبات (هوب هورنبيم) في أمعاء أوتزي، وهو نبات موجود جنوب جبال الألب فقط، وليس في الشمال.

فالنتين مولر لا يقوم بتعليم ضيوفه كيفية استخدام القوس والسهم فقط؛ لكنه يعرفهم أيضا على كل شيء يتعلق بطرق الصيد في العصر الحجري (الألمانية)

سياحة العصر الحجري

ومن المرجح أن يكون أوتزي قد مر عبر وادي شنالز في آخر نزهة قام بها قبل وفاته. وتدور الكثير من الرحلات والأنشطة السياحية في المنطقة حاليا حوله وحول العصر الحجري. ويعد هذا هو الحال أيضا في متحف "أركيوبارك" المقام في الهواء الطلق.

وتقع منازل العصر الحجري بين الأشجار وإحدى البحيرات. ويوضح العاملون في المكان كيف كان يقوم الناس في العصر الحجري بنسج القماش وتقطيع الأحجار وصناعة الحبال من الأعشاب.

وتشير ألبير إلى قمم جبال "أوتزتال الألب"، الواقعة على ارتفاع يزيد عن 3 آلاف متر، وتقول "هذا هو المكان الذي تم العثور فيه على أوتزي". ويتم خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، تنظيم جولات منتظمة تؤدي إلى ممر تيسنجوخ الواقع على ارتفاع 3210 أمتار، والذي عثر على المومياء بالقرب منه.

في ورشة عمل بوادي شنالز، يتعرف الزوار على تقنيات ومواد مختلفة من زمن أوتزي (الألمانية)

ومن هذا المكان لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق سيرا على الأقدام من أجل الوصول إلى "قمة رجل الثلج أوتزي"، وهي منصة عرض تقع على ارتفاع 3251 مترا.

ويقول ريتشارد راينر، وهو مرشد سياحي للمتنزهين، "لقد كان أوتزي يعيش قبل 5300 عام في هذا العالم الجبلي. إننا ننظر إلى قمم 3 دول، إيطاليا والنمسا وسويسرا".