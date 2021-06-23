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بالورد والشوكولاتة.. مدرس مصري يصبح حديث المنصات بعد الاعتذار لإحدى طالباته

حظيت صورة المعلم باهتمام المستخدمين الذين أشادوا بموقفه وشجاعته في الاعتذار

المعلم نادر برفقة طالبته التي اعتذر لها بالورد أمام صفها المدرسي (مواقع التواصل)
المعلم نادر برفقة طالبته التي اعتذر لها بالورد أمام صفها المدرسي (مواقع التواصل)
23/6/2021

أصبح المدرس نادر جورج حديث منصات التواصل في مصر، وذلك بعد اعتذاره بشكل علني لإحدى طالباته، مقدما لها باقة من الورد وقطعا من الشوكولاتة.

ونشر جورج صورة برفقة طالبته عبر حسابه على فيسبوك، وعلق عليها قائلا" طالبتي الغالية أقدم لك اعتذاري عما بدر من سوء التصرف في الحصة وأني انفعلت وهذا سبّب لك حرجا أمام عدد من الطلاب".

وأضاف "وكما كان الخطأ معلنا فوجب عليّ أن يكون الاعتذار معلنا، آسف لكِ.. يشهد الله نسعى أن نكون جزءا جميلا في حياتكم، ستنتهي السنة وستنسى المعلومات لكن أسعى أن تتذكروا أن هناك من حاول أن يكون لكم أخا وصديقا قبل أن يكون معلما".

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وحظيت الصورة باهتمام المستخدمين عبر المنصات الذين أشادوا بموقف المعلم وشجاعته في الاعتذار، فيما تذكر آخرون مواقفهم مع مدرسيهم، مشيرين إلى أنهم لم يصادفوا تلك المواقف من قبل.

 

 

المصدر : وكالة سند

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