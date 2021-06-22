"بستناك على البسطة".. شاهد- بائع يبشر خريجًا أردنيًا بمستقبله خلال زفة تخرجه

الوهابي قال إنه يتمنى أن تصل الرسالة بالشكل الصحيح، ولا سيما وأن البطالة باتت عبأً ثقيلًا على الجميع وعلى الأهل خصوصًا.

قرر الشاب بهاء الوهابي تجسيد مأساة الواقع الذي ينتظر الشباب الجامعي في الأردن على طريقته الخاصة.

وفي مقطعٍ مصورٍ انتشر عبر منصات مواقع التواصل، توجه الوهابي لشاب يحتفل بتخرجه من الجامعة أثناء مروره من جانب بسطته قائلا "قبل 6 سنين كنت زيك (مثلك)… هي أنا على البسطة #بستناك".

وترك المقطع المصور أثرًا ملحوظًا في نفوس النشطاء الذين عبروا عن خوفهم من المستقبل الذي ينتظرهم بعد التخرج، حيث تداول الرواد المقطع، وأرفقوه بوسم "#بستناك".

"المضحك المبكي "

صاحب بسطة يقول لشاب يحتفل بتخرجه من الجامعة: قبل 6 سنين كنت زيّك.. هي أنا على البسطة #بستناك! pic.twitter.com/XfMPxpWkV4 — Nosaiba نُسَيْبة 🇵🇸 𓂆 (@NosaibaYousef) June 18, 2021

وقال الوهابي في مقطع مصور خاص لوكالة سند إنه لم يتوقع أن ينتشر الفيديو بهذا الشكل عبر منصات مواقع التواصل. وبين أنه صور المقطع الخميس الماضي في محافظة إربد شارع القدس.

وتابع "البطالة منتشرة في الأردن وليس فقط بين الشباب الذين تخرجوا من الجامعات وإنما بين الفئات كافة".

وتمنى الوهابي أن تصل الرسالة بالشكل الصحيح "ولا سيما وأن البطالة باتت عبأً ثقيلًا على الجميع وعلى الأهل خصوصًا".

وختم "الشهادة الجامعية سلاح" متمنيًا أن "تتحسن الأوضاع" في البلاد.

#بستناك #بهاء_الوهيبي

اختصر كل معاناة الوطن

بهاء الوهيبي #بستناك قصه حقيقه و اغنية العار لهذا الوطن فيديو جرد كل المسؤولين في هذا البلد من اخلاقهم شباب يتخرجون بالمئات و بالنهايه لا عمل لهم و أهل يدفعون الالف من الدنانير و بالنهايه تذهب الى جيوب حيتان الفساد بهذا البلد — omar alseyah (@AlseyahOmar) June 19, 2021

شاب اردني بقول لشب متخرج قبل ٦ سنين كنت زيك خريج … بستناك ع البسطه ..😂 pic.twitter.com/ek6Y7TK1U6 — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) June 18, 2021

الفيديو الصفعة .. صفعة مهينة ، لنا جميعا.

كم كنا نتمنى ان تكون صفعة للاستفاقة ، لكن الأمر يتطلب اكثر بكثييير من مجرد صفعة#بستناك https://t.co/qhx1OQIrVC — فؤاد القضاة #مع_نقابة_المعلمين_المنتخبة (@QudahFuad) June 18, 2021

#بستناك

واقع وطن …. كل 2 فيه …. واحد منهم عاطل عن العمل. — nesreen just✋ (@nesreendwairi) June 18, 2021