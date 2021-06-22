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"بستناك على البسطة".. شاهد- بائع يبشر خريجًا أردنيًا بمستقبله خلال زفة تخرجه

الوهابي قال إنه يتمنى أن تصل الرسالة بالشكل الصحيح، ولا سيما وأن البطالة باتت عبأً ثقيلًا على الجميع وعلى الأهل خصوصًا.

22/6/2021

قرر الشاب بهاء الوهابي تجسيد مأساة الواقع الذي ينتظر الشباب الجامعي في الأردن على طريقته الخاصة.

وفي مقطعٍ مصورٍ انتشر عبر منصات مواقع التواصل، توجه الوهابي لشاب يحتفل بتخرجه من الجامعة أثناء مروره من جانب بسطته قائلا "قبل 6 سنين كنت زيك (مثلك)… هي أنا على البسطة #بستناك".

وترك المقطع المصور أثرًا ملحوظًا في نفوس النشطاء الذين عبروا عن خوفهم من المستقبل الذي ينتظرهم بعد التخرج، حيث تداول الرواد المقطع، وأرفقوه بوسم "#بستناك".

وقال الوهابي في مقطع مصور خاص لوكالة سند إنه لم يتوقع أن ينتشر الفيديو بهذا الشكل عبر منصات مواقع التواصل. وبين أنه صور المقطع الخميس الماضي في محافظة إربد شارع القدس.

وتابع "البطالة منتشرة في الأردن وليس فقط بين الشباب الذين تخرجوا من الجامعات وإنما بين الفئات كافة".

وتمنى الوهابي أن تصل الرسالة بالشكل الصحيح "ولا سيما وأن البطالة باتت عبأً ثقيلًا على الجميع وعلى الأهل خصوصًا".

وختم "الشهادة الجامعية سلاح" متمنيًا أن "تتحسن الأوضاع" في البلاد.

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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