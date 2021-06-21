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معلمة تعبر عن سعادتها بعد سفرها عبر طائرة يقودها أحد تلاميذها سابقا

قالت المعلمة إن جبريل قائد الطائرة كان تلميذا منضبطا وشديد التركيز في المدرسة، داعية له بالتوفيق والنجاح.

المعلمة الكينية بجوار تلميذها سابقا جبريل قائد الطائرة (مواقع التواصل)
المعلمة الكينية بجوار تلميذها سابقا جبريل قائد الطائرة (مواقع التواصل)
21/6/2021

حظيت صورة نشرتها معلمة تربوية وناشطة حقوقية كينية، تدعى فطومة علي، وهي بجوار قائد طائرة ذكرت أنه كان أحد تلاميذها، بتفاعل واسع على تويتر (Twitter).

وقالت المعلمة في تغريدة لها إنها شعرت بإحساس جيد وهي على متن طائرة يقودها أحد تلاميذها سابقا، وأضافت أن جبريل، وهو قائد الطائرة، كان تلميذا منضبطا وشديد التركيز في المدرسة في مراحله الأولية، داعية له بالتوفيق والنجاح.

 

تفاعلات مختارة

وعبّر عدد من المغردين عن سعادتهم بهذه الصدفة التي يتمناها كل معلم، على حد تعبيرهم، كما قالوا إنه أمر جميل أن ترى أطفالا كنت تعلمهم كيف يمسكون قلما صاروا عظماء لاحقا.

 

المصدر : وكالة سند

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