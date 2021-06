معلمة تعبر عن سعادتها بعد سفرها عبر طائرة يقودها أحد تلاميذها سابقا

حظيت صورة نشرتها معلمة تربوية وناشطة حقوقية كينية، تدعى فطومة علي، وهي بجوار قائد طائرة ذكرت أنه كان أحد تلاميذها، بتفاعل واسع على تويتر (Twitter).

وقالت المعلمة في تغريدة لها إنها شعرت بإحساس جيد وهي على متن طائرة يقودها أحد تلاميذها سابقا، وأضافت أن جبريل، وهو قائد الطائرة، كان تلميذا منضبطا وشديد التركيز في المدرسة في مراحله الأولية، داعية له بالتوفيق والنجاح.

Today I felt so good when my student flew me. Captain Jibril was one very disciplined and focused student in his primary school. May Allah grant him success in dunya and aqheera. This a special feeling preserved for teachers. Thanks son. pic.twitter.com/rtvnqAlTF0 — Fatuma Ali Saman (@samanfatma) June 19, 2021

تفاعلات مختارة

وعبّر عدد من المغردين عن سعادتهم بهذه الصدفة التي يتمناها كل معلم، على حد تعبيرهم، كما قالوا إنه أمر جميل أن ترى أطفالا كنت تعلمهم كيف يمسكون قلما صاروا عظماء لاحقا.

Mashallah. ❤️❤️ A mother and a teacher who nurtured young brains to excellence. This world honors you and all the teachers out there. May Allah reward you! https://t.co/Ct829q0l4p — Khalifa Abdi (@CaliphMzalendo) June 20, 2021

Methinks being a teacher is the best career. Young kids you have been teaching to hold a pen end up to be really great humans. Must be great pleasure methinks. https://t.co/GTyyX0KpnN — Chieftain. (@Masinde001) June 19, 2021

Maashallah. That’s the dream of every teacher. https://t.co/Tuflaa0Cmo — Abdirisak Gowfe (@AbdirisakGowfe) June 19, 2021