شاهد- سفيرة النوايا الحسنة مايا غزال.. أول لاجئة سورية تقود طائرة

أصبحت مايا غزال، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أول لاجئة سورية تقود طائرة، وذلك بعد انتقالها إلى بريطانيا.

مايا غزال فخورة بتجربتها كونها سورية ولاجئة سابقة (مواقع التواصل)

ونشرت مايا التي تبلغ (22 عاما) مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، أظهر قيادتها للطائرة في الصعود والهبوط الناجحين، في مطار مدينة كامبردج.

View this post on Instagram A post shared by Maya Ghazal | مايا غزال (@ghazalmia)

وعلّقت في منشور لها قائلة "لم أعد طالبة، بل ذكرى لطيفة عندما هبطت في مطار كامبردج، في يوم اللاجئين العالمي، قررت أن أشارك قليلا من تجربتي في الطيران".

وأضافت "أشارك تجربتي، كوني سورية فخورة، ولاجئة سابقة. لقد أجبت عن بعض أسئلتكم التي أشارت إلى أبرز النقاط التي رأيتها وسأجيب عن المزيد قريبا".

وفي مقابلة لها نشرها حساب إنستغرام، قالت غزال "أريد استخدام قصتي ومنصتي لتسليط الضوء على أهمية وجود المزيد من النساء في مجال الطيران".

وأردفت "أشعر بأنه عندما تنجح امرأة واحدة، فإننا جميعا ننجح ويمكننا إنشاء عالم يُسمح فيه للشباب والنساء بالازدهار والتفكير خارج الصندوق دون تسميات لإعاقتهم".

وعن موقعها بمنصب سفيرة للنوايا الحسنة، علقت" "أريد أن أعطي الأمل للاجئين، ولغيرهم من الشباب والنساء أن كل شيء ممكن كما أنني أستخدم صوتي لتحطيم الصور النمطية عن اللاجئين، وإظهار أننا يمكن أن نكون القدوة التي نودّ أن نراها".