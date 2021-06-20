في حالة نادرة وغريبة، تُعاني قرية "الكيف" بمحافظة كركوك (شمالي العراق) من ولادة العديد من أطفالها ذكورا وأناثا بدون شعر منذ سنوات، دون معرفة السبب.

وتظهر حالة الصلع على الأطفال منذ ولادتهم، وهذا ما دفع الكثير من شبابها إلى العزوف عن الزواج خلال السنوات الماضية؛ خوفا من ولادة أطفال بلا شعر، بعد أن بدأت الظاهرة بالازدياد بشكل لافت وسريع خلال العقدين الأخيرين.

ويرجح سكان محليون أن يكون تلوث مياه الشرب في القرية وراء ذلك؛ لكن أحد السكان في القرية أكد للجزيرة نت أن أولى حالات المرض ظهرت في ثمانينيات القرن المنصرم، ويرجح أن يكون السبب وراثيا بالدرجة الأساس، وليس بسبب تلوث مياه الشرب.