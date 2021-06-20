البث الحي
منوعات|عراق

شاهد- دفع شبابها للعزوف عن الزواج.. أطفال قرية عراقية يولدون بلا شعر

الكثير من شباب القرية عزفوا عن الزواج خلال السنوات الماضية خوفا من ولادة أطفال بلا شعر.

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
20/6/2021

في حالة نادرة وغريبة، تُعاني قرية "الكيف" بمحافظة كركوك (شمالي العراق) من ولادة العديد من أطفالها ذكورا وأناثا بدون شعر منذ سنوات، دون معرفة السبب.

وتظهر حالة الصلع على الأطفال منذ ولادتهم، وهذا ما دفع الكثير من شبابها إلى العزوف عن الزواج خلال السنوات الماضية؛ خوفا من ولادة أطفال بلا شعر، بعد أن بدأت الظاهرة بالازدياد بشكل لافت وسريع خلال العقدين الأخيرين.

ويرجح سكان محليون أن يكون تلوث مياه الشرب في القرية وراء ذلك؛ لكن أحد السكان في القرية أكد للجزيرة نت أن أولى حالات المرض ظهرت في ثمانينيات القرن المنصرم، ويرجح أن يكون السبب وراثيا بالدرجة الأساس، وليس بسبب تلوث مياه الشرب.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

“عاش يؤنسه القرآن”.. وفاة أشهر الملازمين للحرم النبوي الشريف عن 107 أعوام

أقيمت صلاة الجنازة على حفيظ الله في المسجد النبوي ودُفن في مقبرة البقيع (مواقع التواصل)

تراجعت أعدادها بمصر.. أين ذهب مليونا حمار خلال 7 سنوات؟

الحمير هي دابة الركوب الرئيسية في الريف المصري (وكالة الأنباء الأوروبية)

شاهد- فرحة هيستيرية وذهول شاب أميركي ووالديه بعد قبوله بجامعة هارفارد من أول مرة

ملامح الصدمة والفرحة تعلو وجه الطالب بعد تصفحه للموقع الخاص بجامعة هارفارد وخلفه والداه (مواقع التواصل)

بالفيديو.. الآلاف يتدفقون نحو قرية بجنوب أفريقيا بحثا عن الألماس

سكان قرية كواهاتي الجنوب أفريقية يواصلون البحث عن الألماس (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

(الجزيرة)

انتكاسة لليمين المتطرف في الانتخابات المحلية الفرنسية

نتائج الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان جاءت أدنى من التوقعات (رويترز)

عندما غنى عبد الحليم بعد أم كلثوم، فقال: شرف أم مقلب؟

عبد الحليم حافظ تحل ذكرى ميلاده اليوم 21 يونيو/حزيران 1929 (مواقع التواصل)

رغم اتهامه بالفساد.. نتنياهو يخوض معركة مصيرية للعودة إلى الزعامة

دعاية نتنياهو الانتخابية قامت على شعار &#34;سياسيون كثر.. قائد واحد&#34; (مواقع التواصل الاجتماعي)