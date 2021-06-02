اضطرت طائرة تدريب للهبوط وسط الطريق العام بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، مساء أول أمس (الاثنين) بعد تعرضها لعطل مُفاجئ استدعى التصرف السريع.

والتقط أحد شهود العيان مقطعا مصورا لحظة هبوط الطائرة وسط طريق 101 السريع بلوس أنجلوس، فيما لم يتم الإعلان عن أية إصابات وقعت نتيجة الحادث.

لحظة هبوط الطائرة

الطائرة بعد الهبوط

وصرح ضابط دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا، كريغ مارتن، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية قائلا إن قائد الطائرة قد تمكن من الهبوط بالطائرة بسلام.