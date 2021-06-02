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شاهد- طائرة تضطر للهبوط وسط الطريق العام في لوس أنجلوس

ضابط دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا: قائد الطائرة تمكن من الهبوط بالطائرة بسلام.

الطائرة بعد اضطرارها للهبوط وسط الطريق العام في لوس أنجلوس (مواقع التواصل)
الطائرة بعد اضطرارها للهبوط وسط الطريق العام في لوس أنجلوس (مواقع التواصل)
2/6/2021

اضطرت طائرة تدريب للهبوط وسط الطريق العام بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، مساء أول أمس (الاثنين) بعد تعرضها لعطل مُفاجئ استدعى التصرف السريع.

والتقط أحد شهود العيان مقطعا مصورا لحظة هبوط الطائرة وسط طريق 101 السريع بلوس أنجلوس، فيما لم يتم الإعلان عن أية إصابات وقعت نتيجة الحادث.

لحظة هبوط الطائرة

الطائرة بعد الهبوط

وصرح ضابط دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا، كريغ مارتن، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية قائلا إن قائد الطائرة قد تمكن من الهبوط بالطائرة بسلام.

المصدر : وكالة سند

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