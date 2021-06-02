هاجمت امرأة أميركية إحدى مضيفات الطيران التابعة لخطوط “ساوث ويست” الأميركية المتجهة من سكرامنتو إلى سان دييغو، بسبب رفضها طلب المضيفة ارتداء حزام الأمان مع هبوط الطائرة.
ضابط دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا: قائد الطائرة تمكن من الهبوط بالطائرة بسلام.
اضطرت طائرة تدريب للهبوط وسط الطريق العام بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، مساء أول أمس (الاثنين) بعد تعرضها لعطل مُفاجئ استدعى التصرف السريع.
والتقط أحد شهود العيان مقطعا مصورا لحظة هبوط الطائرة وسط طريق 101 السريع بلوس أنجلوس، فيما لم يتم الإعلان عن أية إصابات وقعت نتيجة الحادث.
وصرح ضابط دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا، كريغ مارتن، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية قائلا إن قائد الطائرة قد تمكن من الهبوط بالطائرة بسلام.