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شاهد- صدمة وفرحة شاب أميركي ووالديه بعد قبوله بجامعة هارفارد من أول مرة

والده يعاني من سرطان البنكرياس ووالدته جاءت من كولومبيا وهي لا تعرف اللغة الإنجليزية، شاب يعبر عن فرحته بأن شهد والداه معه خبر قبوله بجامعة هارفارد.

ملامح الصدمة والفرحة تعلو وجه الطالب بعد تصفحه للموقع الخاص بجامعة هارفارد وخلفه والداه (مواقع التواصل)
ملامح الصدمة والفرحة تعلو وجه الطالب بعد تصفحه للموقع الخاص بجامعة هارفارد وخلفه والداه (مواقع التواصل)
19/6/2021

نشرت منصة "غود نيوز موفمنت" (Good News Movement) الأميركية مقطعا مصورا للحظة تلقي أحد الطلاب نبأ قبوله بجامعة هارفارد الأميركية بعد تقديمه لها من أول مرة.

وظهر الطالب نيكو فاسكيز وملامح الصدمة والفرحة تعلو وجهه بعد تصفحه للموقع الخاص بالجامعة وخلفه والداه، ليجد نفسه قد تم قبوله بالجامعة من أول مرة، وقال إن هذه الخطوة تعني له الكثير.

وأشار فاسكيز إلى أن والده يعاني من سرطان البنكرياس المتقدم، وأن والدته جاءت من كولومبيا وهي لا تعرف اللغة الإنجليزية وتعمل مختصة تَخاطب ناجحة، مُعبرا عن فرحته بأن شهد والداه هذا الخبر معه.

المصدر : وكالة سند

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