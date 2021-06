شهدت قرية تدعى "كواهاتي" في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا إقبالا كبيرا للبحث عن الألماس بعد العثور على أحجار غامضة.

وتظهر مقاطع فيديو، نقلتها وسائل إعلامية، استمرار عمليات الحفر التقليدية من قبل الأهالي، طوال اليوم، وحتى عند حلول الظلام.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وصل عدد من المسؤولين إلى القرية لأخذ عينات من الأحجار التي تم العثور عليها من أجل فحصها لمعرفة هويتها.

وتعود قصة تدفق الآلاف من السكان، إلى القرية، إلى انتشار أنباء عن عثور راع للماشية، الأسبوع الماضي، على أحجار مجهولة الهوية وتشبه الكريستال، رغم أن الحكومة حذرت المواطنين من أنه من الممكن أن تكون هذه الأحجار بلا قيمة.

