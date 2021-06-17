ثامر جبار كفيف منذ ولادته من مدينة الكوت (مركز محافظة واسط جنوب بغداد) أذهل المقربين من حوله عبر احترافه تصليح الدراجات النارية، حيث يستطيع تحسس العطل بلسانه.

كما يمتلك جبار ورشة لتصليح المواد الكهربائية والهواتف النقالة، ويتصف بإتقانه لعمله، ويحظى بمحبة الجميع.

تحدى الإعاقة ليمتهن مهنة جيدة يستطيع من خلالها أن يعيل عائلته.

ويقول جبار إنه يعتمد على نفسه، ولا يحب أن يكون عالة على أحد، وقد وهبه الله بدلا عن حاسة البصر القدرة على معرفة الأعطال وإصلاح الدراجات النارية والغسالات وبعض الأدوات الكهربائية بحاسة اللمس، مشيرا إلى أنه يستخدم لسانه للتعرف على العطل في بعض الأحيان.