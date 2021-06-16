هل تعلم أن أول رحلة قطار على شبكة السكك الحديد الويلزية كانت عام 1804، وأن سرعة القطار القصوى في الساعة وصلت 50 كلم عام 1829، و100 كلم عام 1850، و200 كلم بداية القرن 20 وتواصل تحطيم الأرقام القياسية.