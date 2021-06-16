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بالفيديو.. سائق تركي يوقف القطار لمساعدة سلحفاة علقت في الطريق

أظهرت كاميرا مراقبة لحظة إيقاف السائق القطار، والتقاط السلحفاة وإخراجها من مسار السكة الحديدية لعدم تعرضها للدهس من قبل قطار آخر.

سائق القطار يتوجه نحو السلحفاة لإبعادها عن السكة الحديدية (مواقع التواصل)
سائق القطار يتوجه نحو السلحفاة لإبعادها عن السكة الحديدية (مواقع التواصل)
16/6/2021

أوقف سائق في مدينة قوجا إيلي في إزميت التركية القطار لمساعدة سلحفاة وإبعادها عن السكة الحديدية.

وأظهرت اللقطات المصورة عبر كاميرا مراقبة لحظة توقيف السائق القطار، وتوجهه لالتقاط السلحفاة ومساعدتها عبر إخراجها من مسار السكة الحديدية لعدم تعرضها للدهس من قبل قطار آخر في منطقة قوجا إيلي في إزميت التركية.

السائق لحظة مساعدته السلحفاة التي علقت بالسكة الحديدية (مواقع التواصل)

المصدر : وكالة سند

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