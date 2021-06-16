سلّم سائق قطار ياباني فائق السرعة دفّة القيادة خلال سيره إلى عامل غير مؤهل لكي يتمكن من الذهاب على عجل إلى المرحاض، مما تسبب بتأخير وصول القطار حسب ما أفادت شركة السكك الحديد التي اضطرت للاعتذار.
أظهرت كاميرا مراقبة لحظة إيقاف السائق القطار، والتقاط السلحفاة وإخراجها من مسار السكة الحديدية لعدم تعرضها للدهس من قبل قطار آخر.
أوقف سائق في مدينة قوجا إيلي في إزميت التركية القطار لمساعدة سلحفاة وإبعادها عن السكة الحديدية.
🤗 VATMANDAN TAKDİR TOPLAYAN HAREKET#Kocaeli’nin #İzmit ilçesinde girdiği tramvay yolundan çıkamayan kaplumbağa, kendisini görerek tramvayı durduran vatmanın yardımıyla olası bir kazadan kurtuldu. pic.twitter.com/h7h7BgL6wY
— SuperHaber (@superhaber) June 13, 2021
وأظهرت اللقطات المصورة عبر كاميرا مراقبة لحظة توقيف السائق القطار، وتوجهه لالتقاط السلحفاة ومساعدتها عبر إخراجها من مسار السكة الحديدية لعدم تعرضها للدهس من قبل قطار آخر في منطقة قوجا إيلي في إزميت التركية.
🚉İzmit’te tramvay yoluna girip, kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal, kullandığı tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttı.
📸O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/Rmgfd9yqzR
— SuperHaber (@superhaber) June 13, 2021