أثارت مشاركة ميشلين عواد في وقفة تضامنية مع شعبها الفلسطيني بمدينة بيت ساحور شرق بيت لحم خلال العدوان الأخير على غزة تفاعلا كبيرا، وأعيد نشر صورتها التي شكلت إحدى الصور المميزة في انتفاضة عام 1987.
علقت قناة الكنيست على مقطع الفيديو قائلة إن "رئيس المعارضة بدأ يعتاد مكانه الجديد في الكنيست".
تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لموقف محرج بعد جلوسه في مقعد رئيس الوزراء خلال جلسة للكنيست، قبل أن يتم تذكيره بأن الكرسي لم يعد له.
ورصدت مقاطع فيديو نشرتها قناة الكنيست الإسرائيلي لحظة جلوس نتنياهو في مقعد رئيس الوزراء ومغادرته بعد لحظات إلى مكانه الجديد الذي يفترض أن يجلس فيه، بعد أن تم تذكيره.
وعلقت قناة الكنيست على مقطع الفيديو قائلة إن "رئيس المعارضة بدأ يعتاد مكانه الجديد في الكنيست".
לחיצת היד בין ראש הממשלה @naftalibennett לזה היוצא @netanyahu pic.twitter.com/kBeh4HLaW1
— ערוץ כנסת (@KnessetT) June 13, 2021
צפו: יו"ר האופוזיציה @netanyahu מתרגל למקומו החדש בכנסת. pic.twitter.com/Mm3y6WK9vV
— ערוץ כנסת (@KnessetT) June 13, 2021