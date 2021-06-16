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بالفيديو.. موقف محرج لنتنياهو بعد جلوسه في مقعد رئيس الوزراء خلال جلسة للكنيست

علقت قناة الكنيست على مقطع الفيديو قائلة إن "رئيس المعارضة بدأ يعتاد مكانه الجديد في الكنيست".

بنيامين نتنياهو يجلس في الكنيست الإسرائيلي في مقعد رئيس الوزراء الذي لم يعد له (رويترز)
بنيامين نتنياهو يجلس في الكنيست الإسرائيلي في مقعد رئيس الوزراء الذي لم يعد له (رويترز)
16/6/2021

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لموقف محرج بعد جلوسه في مقعد رئيس الوزراء خلال جلسة للكنيست، قبل أن يتم تذكيره بأن الكرسي لم يعد له.

رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتصافحان بعد التصويت على الائتلاف الجديد (رويترز)

ورصدت مقاطع فيديو نشرتها قناة الكنيست الإسرائيلي لحظة جلوس نتنياهو في مقعد رئيس الوزراء ومغادرته بعد لحظات إلى مكانه الجديد الذي يفترض أن يجلس فيه، بعد أن تم تذكيره.

وعلقت قناة الكنيست على مقطع الفيديو قائلة إن "رئيس المعارضة بدأ يعتاد مكانه الجديد في الكنيست".

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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