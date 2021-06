بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

نشرت منصة "زا ريكاونت" الأميركية، مقطعًا مصورًا للقاء الرئيسين الأميركي والتركي، مساء أمس الاثنين، على هامش اجتماع الناتو، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حاول خلالها الصحفيون الحصول على إجابة عما دار بينهما.

Reporters question President Biden after his meeting with President Erdogan of Turkey.

Reporter: Mr. President, can you tell us what you guys discussed?

Reporter: We couldn’t hear you, sir.

Biden: Because I didn’t say anything. pic.twitter.com/H7XmYIhxri

— The Recount (@therecount) June 14, 2021