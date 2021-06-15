بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

نشرت منصة "زا ريكاونت" الأميركية، مقطعًا مصورًا للقاء الرئيسين الأميركي والتركي، مساء أمس الاثنين، على هامش اجتماع الناتو، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حاول خلالها الصحفيون الحصول على إجابة عما دار بينهما.

Reporters question President Biden after his meeting with President Erdogan of Turkey. Reporter: Mr. President, can you tell us what you guys discussed?

Reporter: We couldn’t hear you, sir.

Biden: Because I didn’t say anything. pic.twitter.com/H7XmYIhxri — The Recount (@therecount) June 14, 2021

ووجه أحد الصحفيين حديثه للرئيس الأميركي، جو بايدن، قائلا "سيدي الرئيس، هل يُمكنك إبلاغنا بما تمت مناقشته بينكما؟".

ثم وجّه صحفي آخر، بعدها بثوان قليلة، حديثه لبايدن "إننا لا نسمع شيئًا!"، فجاءه الرد من الرئيس الأميركي، بالقول "لأنني لم أقل أي شيء"، الأمر الذي أثار ضحك الحضور بالقاعة.

صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان على هامش اجتماع الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل (مواقع التواصل)

يُذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد توجه لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ليُلقي عليه التحية والتي استقبلها الأخير بكل ترحاب مع تبادل الحديث القصير والابتسامات بينهما.